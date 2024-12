SC Brühl gegen formstarke Bedburger gefordert

Der SC Brühl empfängt am Sonntag den Bedburger BV zum Topspiel der Kreisliga A Rhein-Erft. Der Tabellenzweite trifft auf einen Gegner, der seit sechs Spielen ungeschlagen ist und mit viel Selbstbewusstsein anreist. Brühl will mit einem Sieg seine Ambitionen auf die Spitzenplätze untermauern, während Bedburg seine beeindruckende Serie fortsetzen möchte.

Der Horremer SV II trifft auf die defensiv anfällige Mannschaft aus Niederaußem, die zuletzt in einem torreichen Sieben-Tore-Spiel unterlag. Für die Hausherren bietet sich die Chance, ihre Heimbilanz zu verbessern, während die Gäste darauf setzen, im Abstiegskampf nicht weiter Boden zu verlieren. Die Tagesform könnten in dieser Begegnung entscheidend sein. ____________________________________

In Wesseling empfängt die formstarke SpVg den fünftplatzierten Aufsteiger TSV Weiss. Während die Gastgeber vier der letzten fünf Spiele für sich entscheiden konnten, musste sich der Neuling mit vier Punkten aus den vergangenen fünf Einsätzen begnügen. Mit einem Sieg könnte die Spvg Wesseling-Urfeld die Gäste in der Tabelle überholen. ____________________________________

Meschenich erwartet Germania Geyen in einem Duell zweier Teams, die zwar wissen, wo das Tor steht, aber auch defensiv anfällig sind. Beide Mannschaften holten am letzten Spieltag wichtige Siege und wollen sich im Mittelfeld der Tabelle weiter stabilisieren. Tore dürften in dieser Begegnung garantiert sein.

____________________________________

Im Kellerduell der beiden Aufsteiger empfängt Türkspor die zweite Mannschaft aus Königsdorf. Die Hausherren zeigten zuletzt offensiven Mut, mussten sich jedoch in einem spektakulären Spiel knapp geschlagen geben und damit die vierte Niederlage in Folge einstecken. Die Gäste haben eine ähnliche Bilanz und kassierten in den letzten vier Spielen 23 Gegentreffer. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel, da ein Sieg die Hoffnung im Abstiegskampf erheblich steigern würde.

