SC Altenrheine angelt sich langjährigen Oberliga-Keeper

Watta kam in der Jugend vom SC Preußen Münster zum FC Eintracht Rheine und stieg dort im Sommer 2020 in die 1. Mannschaft auf. Bis heute sind jedoch nur 31 Einsätze in der Oberliga Westfalen zusammengekommen.

Immer wieder hatte der Youngster starke Konkurrenten an der Seite. In seinem ersten Seniorenjahr war es der erfahrene Nicolas Beermann (heute 35 Jahre alt), der die Nr. 1 war. Schon in der Folge-Saison 2021/22 durfte er sich mehrfach beweisen, als der FCE in der "Nach-Corona-Zeit" die Meisterrunde erreichte und sich in der Rückrunde - mit dem sicheren Klassenerhalt in der Tasche - ausprobieren konnte. Beermann verließ im Sommer 2022 die Eintracht und mit dem jüngeren Ramon Büsken wurde Watta ein ambitionierter Rivale an die Seite gestellt, mit dem er sich regelmäßig abwechselte. Doch in der vergangenen Saison erhielt Büsken den alleinigen Nr. 1-Status und Watta rückte hinter Neuzugang Thijs Terhalle, der den Verein nach einem halben Jahr wieder verließ, teilweise sogar in die Nr. 3-Rolle.