 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

SC Altbach gewinnt 5:4, TSV Harthausen siegt spät, 5:5 in Jebenhausen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Arno Schmid

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Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

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Kreisliga A1:

TV Hochdorf – TSV Deizisau 2:3

In Hochdorf erlebten die 90 Zuschauer eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Lange Zeit sah der TV Hochdorf wie der sichere Sieger aus, nachdem Sebastian Kuhn die Hausherren mit einem Doppelpack in der 14. und 46. Minute komfortabel in Führung gebracht hatte. Doch der TSV Deizisau bewies eine unglaubliche Moral und startete eine hochemotionale Schlussphase. Innerhalb von nur drei Minuten drehte Dimitrije Pantic mit einem Doppelschlag (76., 79.) die Stimmung komplett. Den endgültigen K.-o.-Schlag versetzte Niclas Pascal Müller den Gastgebern in der 86. Minute, als er einen Foulelfmeter zum 2:3-Endstand verwandelte. Hochdorf stand nach einer Zwei-Tore-Führung am Ende mit völlig leeren Händen da.

TV Unterboihingen – ASV Aichwald 1:1

In einer über weite Strecken ausgeglichenen und taktisch geprägten Begegnung teilten sich Unterboihingen und Aichwald die Punkte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Abwehrreihen kaum Lücken boten, erlöste Jannik Heim die Heimfans in der 64. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Die Freude währte jedoch nicht lange: Der ASV Aichwald zeigte sich unbeeindruckt und schlug bereits in der 71. Minute durch Luca Richter zurück. In der Schlussphase suchten beide Teams den Lucky Punch, doch es blieb beim Unentschieden, das den harten Kampf auf Augenhöhe widerspiegelte.

TSV Wernau – VfB Oberesslingen/Zell 2:1

Der TSV Wernau feierte einen emotionalen Heimsieg, der erst in den Schlussminuten unter Dach und Fach gebracht wurde. Zunächst erwischten die Gäste vom VfB Oberesslingen/Zell den besseren Start und gingen durch Antonio Blazevic (35.) in Führung. Wernau zeigte jedoch eine prompte Reaktion und glich nur sechzig Sekunden später durch Dennis Blattner (36.) aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein zäher Kampf um jeden Meter Boden. Als sich viele bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug Florin Köck in der 87. Minute zu und markierte den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Wernauer.

VfB Reichenbach/Fils – SG Eintracht Sirnau 2:4

Die SG Eintracht Sirnau bewies in Reichenbach einen langen Atem und drehte eine zweimalige Führung der Hausherren. Moritz Gutmann brachte den VfB früh in Front (9.), ehe Valentin Wechsler (37.) für Sirnau ausglich. Auch nach dem 2:1 durch Justin Mittmann (56.) steckten die Gäste nicht auf. In der Schlussphase schwanden bei Reichenbach sichtlich die Kräfte, was Sirnau eiskalt ausnutzte: Steffen Spieth (72.) markierte den Ausgleich, bevor Dennis Hauck mit einem späten Doppelpack (76., 90.+2) den hochemotionalen 2:4-Auswärtssieg perfekt machte.

TV Nellingen – TB Ruit 2:1

In Nellingen wurde Meriton Elezaj zum Matchwinner des Tages. Er prägte die erste Halbzeit fast im Alleingang und brachte die Hausherren mit seinen Treffern in der 20. und 37. Minute mit 2:0 in Führung. Der TB Ruit gab sich jedoch kämpferisch und erzielte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Andreas Böhm (45.+4) den Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine Abwehrschlacht, in der Nellingen den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft verteidigte. Ruit drängte zwar unermüdlich auf den Ausgleich, fand aber kein Durchkommen mehr, sodass die Punkte in Nellingen blieben.

SC Altbach – FV Plochingen II 5:4

In Altbach bekamen die Zuschauer ein wahres Offensiv-Spektakel geboten, das an Wahnsinn grenzte. Nach dem frühen 0:1 durch Kevin Janko (3.) und dem Ausgleich von Emre Yildirim (19.) blieb es lange ruhig – bis zur 74. Minute, die eine beispiellose Torflut einleitete. Altbach zog durch Ercem Salman (74., 86.), Jack Ross (78.) und Dion Osmani (85.) scheinbar uneinholbar auf 5:2 davon. Doch Plochingen gab nicht auf und sorgte in einer hochemotionalen Nachspielzeit durch Lasse Bounin (90.+2) und Markus Penzkofer (90.+3) für Herzklopfen bei den Heimfans. Am Ende rettete der SC Altbach den 5:4-Sieg über die Zeit.

TSV Notzingen – FV Spfr Neuhausen II 3:2

Ein intensives Auf und Ab sahen die Fans in Notzingen, wobei alle fünf Treffer aus dem Spiel heraus fielen. Die erste Halbzeit war geprägt von schnellen Antworten: Auf die Führung von Marian Ropertz (7.) antwortete Maximilian Rank (10.) postwendend. Auch die erneute Notzinger Führung durch Patrick Sipp (20.) egalisierte Neuhausen noch vor der Pause durch Luis Weckerle (39.). Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Zuschauer in der 57. Minute, als Veli Boz das 3:2 erzielte. Notzingen verteidigte diesen Vorsprung im Anschluss konzentriert und sicherte sich die drei Zähler.

TSG Esslingen – TSV Wendlingen 3:1

Vor 100 Zuschauern in Esslingen wurde die Partie zur großen Enes-Coskun-Show. Der Torjäger der TSG erwischte einen absoluten Sahnetag und erzielte alle drei Treffer für die Hausherren (11., 24., 58.). Wendlingen konnte zwischendurch durch Dominik Wolf (20.) lediglich zum 1:1 ausgleichen. Ein Knackpunkt der Partie ereignete sich in der 75. Minute, als Cosimo Attorre für Wendlingen einen Foulelfmeter verschoss und damit die Chance auf eine späte Aufholjagd vergab. So blieb es beim Heimerfolg der TSG Esslingen, die sich auf ihre Nummer 10 verlassen konnte.

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Kreisliga A2:

TSV Neckartailfingen – AC Catania Kirchheim 0:2

Vor 35 Zuschauern lieferten sich beide Teams lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit dominierten die Abwehrreihen, sodass es torlos in die Kabinen ging. Den Bann brach schließlich Alessandro Scarlino in der 52. Minute mit dem Führungstreffer für die Gäste. Die Hoffnungen der Neckartailfinger auf eine Aufholjagd erhielten in der 65. Minute einen herben Dämpfer, als Max Brendle mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl fehlte den Hausherren die Kraft, um gegen die spielstarken Kirchheimer gegenzuhalten. Manuel Renz (70.) nutzte die numerische Überlegenheit und markierte den 0:2-Endstand, der dem AC Catania drei Auswärtspunkte sicherte.

FV 09 Nürtingen – FC Kirchheim/Teck 0:2

Der FV 09 Nürtingen erlebte einen Kaltstart gegen den FC Kirchheim. Bereits in der 3. Minute schlug es im Kasten der Hausherren ein, als Izudin Coric zur frühen Führung für die Gäste traf. Nürtingen bemühte sich im Anschluss um Spielkontrolle, biss sich jedoch am disziplinierten Defensivverbund der Teckstädter immer wieder die Zähne aus. Kurz nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Nackenschlag: Jason Owusu erhöhte in der 52. Minute auf 0:2. Die Nürtinger warfen in der restlichen Spielzeit zwar alles nach vorne, konnten die abgeklärten Gäste jedoch nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen, sodass der FC Kirchheim den Vorsprung souverän über die Zeit brachte.

TV Neidlingen – TV Bempflingen 0:2

In Neidlingen entwickelte sich eine Partie, die maßgeblich durch einen Blitzstart der Gäste nach der Halbzeitpause entschieden wurde. Während der erste Durchgang noch von taktischer Vorsicht geprägt war, kam der TV Bempflingen mit enormem Schwung aus der Kabine. Ein hochemotionaler Doppelschlag binnen 120 Sekunden schockte die Hausherren: Zuerst traf Leon Ströbel (47.) zum 0:1, bevor Jonathan Baun (49.) unmittelbar nachlegte und auf 0:2 stellte. Neidlingen wirkte von diesem Doppelschlag sichtlich gezeichnet und fand in der Folge kein Mittel mehr, um die Partie noch einmal spannend zu machen.

SF Dettingen/Teck – TSV Linsenhofen 3:2

In Dettingen sahen die Zuschauer einen packenden Schlagabtausch, der bereits in der 3. Minute durch die Führung der Gäste von Sebastian Buschmann Fahrt aufnahm. Die Sportfreunde brauchten eine Weile, um diesen Schock zu verdauen, drehten dann aber im zweiten Durchgang innerhalb von nur 14 Minuten die Partie komplett. Hüseyin Kisa (55.) und Robin Hermann (60.) stellten das Ergebnis auf 2:1, ehe erneut Hüseyin Kisa (69.) per Foulelfmeter auf 3:1 erhöhte. Die Schlussminuten wurden noch einmal nervenaufreibend, als ein Eigentor von Marco Fink (93.) den Linsenhofenern den Anschlusstreffer bescherte. Dettingen rettete den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich über die verbleibenden Sekunden.

TSV Altdorf – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 2:3

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle in Altdorf! Die Gäste der SGEH erwischten einen Start nach Maß und führten durch einen Doppelpack von Tom Schlatter (8., 10.) bereits nach zehn Minuten mit 0:2. Altdorf bewies jedoch eine bewundernswerte Moral. Adrian Höhn verkürzte in der 21. Minute und es dauerte bis zur 87. Minute, ehe Florian Jung der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2 gelang. Doch die Freude der Hausherren wurde im Keim erstickt: In der Nachspielzeit (92.) schlug die Stunde von Fabian Zlodi, der den Siegtreffer für die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang erzielte und den Gastgebern damit in letzter Sekunde den sicher geglaubten Punkt entriss.

TSV Harthausen – SGM Owen Unterlenningen 2:1

Auch in Harthausen fiel die Entscheidung erst in der allerletzten Minute der Nachspielzeit. Die SGM Owen Unterlenningen ging in der 19. Minute durch Max Kammerer in Führung, was die Hausherren unter Zugzwang setzte. Noch vor der Pause gelang Florent Vogt (38.) der wichtige Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitgehend, und alles deutete auf eine Punkteteilung hin. Doch in der 94. Minute brachen in Harthausen alle Dämme, als Alessio Palmieri zum 2:1-Siegtreffer einnetzte und seiner Mannschaft damit drei hochemotionale Punkte sicherte.

TSV Oberensingen II – TSV Grafenberg 1:2

Vor 100 Zuschauern zeigte sich der TSV Grafenberg in der ersten Halbzeit äußerst effizient. Luis Mayer brachte die Gäste bereits in der 10. Minute in Front, und kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Niklas Oliver Donth (44.) auf 0:2. Die Reserve des TSV Oberensingen kam im zweiten Durchgang motiviert zurück und drängte auf den Anschluss. Dieser gelang Daniel Cisternino in der 78. Minute, was eine spannende Schlussviertelstunde einleitete. Grafenberg verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit vereinten Kräften und viel Disziplin, sodass es am Ende beim knappen Auswärtssieg blieb.

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Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – 1. FC Rechberghausen 0:3

In Ebersbach präsentierte sich der 1. FC Rechberghausen als die reifere Mannschaft und entführte die drei Punkte. Die Gäste agierten von Beginn an konzentriert und stellten bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg. Luca Palatinus brach in der 22. Minute den Bann und markierte das 0:1. Nur wenig später legte Daniel Monka (30.) nach und erhöhte auf 0:2. Die Reserve des SV Ebersbach bemühte sich in der Folge zwar um den Anschlusstreffer, fand jedoch kaum Mittel gegen die stabil stehende Defensive der Gäste. In der Schlussphase sorgte erneut Daniel Monka in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer für den 0:3-Endstand und besiegelte damit die Heimniederlage der Ebersbacher.

SSV Göppingen – TSGV Albershausen 4:1

Vor 60 Zuschauern lieferte der SSV Göppingen eine beeindruckende erste Halbzeit ab. Die Hausherren brannten in den ersten 40 Minuten ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab: David Ürek (21.), Roni Gürer (29.) und Matai Tulgar (39.) schraubten das Ergebnis schnell auf 3:0 hoch. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Manuel Dreher (45.) auf 3:1 verkürzte. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine intensivere Partie, in der Albershausen versuchte, den Druck zu erhöhen, aber nicht entscheidend zum Abschluss kam. In der Schlussminute machte Julius Üstün (90.) mit dem 4:1 alles klar und krönte die starke Mannschaftsleistung des SSV.

KSG Eislingen – TSV Eschenbach 0:4

Lange Zeit hielt die KSG Eislingen gegen den favorisierten TSV Eschenbach defensiv gut dagegen, doch ein plötzlicher Leistungseinbruch in der Schlussphase kostete die Hausherren ein besseres Ergebnis. Nachdem es bis zur 70. Minute torlos geblieben war, eröffnete Jakob Lehmann (71.) den Torreigen für die Gäste. Was dann folgte, war ein hochemotionaler Sturmlauf der Eschenbacher: Innerhalb von nur vier Minuten erhöhten Julian Siefert (74.) und Max Benesch (75.) auf 0:3. Die Gegenwehr der Eislinger war nun endgültig gebrochen. Den Schlusspunkt unter diesen späten, aber deutlichen Auswärtssieg setzte Abdallah Abdirazak in der 85. Minute.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – TV Altenstadt 5:5

In Jebenhausen bekamen die Zuschauer ein Spiel zu sehen, das wohl niemand so schnell vergessen wird – eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die SG Jebenhausen/Bezgenriet schien nach 30 Minuten wie der sichere Sieger, als sie durch Julian Rittel (11., 25.), Alvaro Ruiz (24.) und Tilo Stolle (30.) bereits mit 4:0 führten. Selbst nach dem 4:1 durch Ekrem Hodžić (59.) schien beim Stand von 5:1 nach dem dritten Treffer von Julian Rittel (62.) alles entschieden. Doch dann startete der TV Altenstadt eine der spektakulärsten Aufholjagden des Spieltags: Erjon Mehmetaj (66., 76.) und erneut Hodžić (88.) brachten die Gäste auf 5:4 heran. In der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) behielt Leon Ruppert die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum hochemotionalen 5:5-Endstand.

TSV Ottenbach – SC Uhingen 0:1

In einer hart umkämpften und von taktischer Disziplin geprägten Begegnung in Ottenbach gab am Ende eine einzige Szene den Ausschlag. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, wobei klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Das Spiel stand bis tief in die zweite Halbzeit auf Messers Schneide, ehe der SC Uhingen in der 70. Minute den entscheidenden Punch setzte: Tim Vaihinger erzielte das erlösende 0:1. Ottenbach warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, konnte den Uhinger Abwehrriegel jedoch nicht mehr knacken, sodass die Gäste einen knappen Arbeitssieg feierten.

FTSV Kuchen – TV Deggingen 1:8

Ein Debakel erlebte der FTSV Kuchen vor heimischer Kulisse gegen einen entfesselten TV Deggingen. Die Gäste dominierten die Partie nach Belieben und zeigten sich vor dem Tor eiskalt. Bereits zur Pause war die Begegnung nach Treffern von Julian Maurer (6., 45.), Florian Schif (17.), einem Eigentor durch Fabian Schmidt (19.) und Jan Grill (25.) beim Stand von 0:5 praktisch entschieden. Auch nach dem Seitenwechsel ließ Deggingen nicht locker. Trotz des Ehrtreffers von Fynn Kloß für Kuchen, schraubten Maxim Sennhenn (60.), erneut Maurer (65.) mit seinem dritten Tor und Adam Nagy (75.) das Ergebnis auf ein deklassierendes 1:8 hoch.

TSV Wäschenbeuren – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 1:1

In Wäschenbeuren sahen die Zuschauer ein intensives Duell auf Augenhöhe, das letztlich keinen Sieger fand. Die Hausherren erwischten den besseren Start und konnten ihre Bemühungen in der 33. Minute belohnen, als Sven Lechleitner zur 1:0-Führung traf. Mit diesem knappen Vorsprung ging es auch in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SG Bad Überkingen/SSV Hausen den Druck merklich und drängte auf den Ausgleich. In der 54. Minute war es schließlich Luca Vincent Marchetti, der zum 1:1 einnetzte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams leidenschaftlich nach dem Siegtreffer, doch die Abwehrreihen ließen keine weiteren Tore mehr zu.

SV Croatia 2012 Geislingen – VfR Süßen 5:1

Der SV Croatia 2012 Geislingen feierte einen deutlichen Heimsieg, nachdem die Mannschaft im Laufe der ersten Halbzeit immer besser in Tritt kam. Zwar verlief der Start etwas zäh, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff drehten die Geislinger auf: Mihael Kepic (45.) und Robert Kljajić (45.) sorgten mit einem Doppelschlag für die 2:1-Pausenführung. Im zweiten Durchgang ließ die Heimelf keinen Zweifel mehr am Sieger aufkommen. Erneut Robert Kljajić (75.), Alen Ranogajec (89.) und Adrijan Karanfilovski (90.) schraubten das Ergebnis in einer emotionalen Schlussphase auf 5:1 hoch und sicherten Croatia damit den Heimerfolg.

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