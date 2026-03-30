SC Altbach gewinnt 5:4, TSV Harthausen siegt spät, 5:5 in Jebenhausen

Kreisliga A1:

TV Hochdorf – TSV Deizisau 2:3

In Hochdorf erlebten die 90 Zuschauer eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Lange Zeit sah der TV Hochdorf wie der sichere Sieger aus, nachdem Sebastian Kuhn die Hausherren mit einem Doppelpack in der 14. und 46. Minute komfortabel in Führung gebracht hatte. Doch der TSV Deizisau bewies eine unglaubliche Moral und startete eine hochemotionale Schlussphase. Innerhalb von nur drei Minuten drehte Dimitrije Pantic mit einem Doppelschlag (76., 79.) die Stimmung komplett. Den endgültigen K.-o.-Schlag versetzte Niclas Pascal Müller den Gastgebern in der 86. Minute, als er einen Foulelfmeter zum 2:3-Endstand verwandelte. Hochdorf stand nach einer Zwei-Tore-Führung am Ende mit völlig leeren Händen da.

TV Unterboihingen – ASV Aichwald 1:1

In einer über weite Strecken ausgeglichenen und taktisch geprägten Begegnung teilten sich Unterboihingen und Aichwald die Punkte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Abwehrreihen kaum Lücken boten, erlöste Jannik Heim die Heimfans in der 64. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Die Freude währte jedoch nicht lange: Der ASV Aichwald zeigte sich unbeeindruckt und schlug bereits in der 71. Minute durch Luca Richter zurück. In der Schlussphase suchten beide Teams den Lucky Punch, doch es blieb beim Unentschieden, das den harten Kampf auf Augenhöhe widerspiegelte.

TSV Wernau – VfB Oberesslingen/Zell 2:1

Der TSV Wernau feierte einen emotionalen Heimsieg, der erst in den Schlussminuten unter Dach und Fach gebracht wurde. Zunächst erwischten die Gäste vom VfB Oberesslingen/Zell den besseren Start und gingen durch Antonio Blazevic (35.) in Führung. Wernau zeigte jedoch eine prompte Reaktion und glich nur sechzig Sekunden später durch Dennis Blattner (36.) aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein zäher Kampf um jeden Meter Boden. Als sich viele bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug Florin Köck in der 87. Minute zu und markierte den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Wernauer.

VfB Reichenbach/Fils – SG Eintracht Sirnau 2:4

Die SG Eintracht Sirnau bewies in Reichenbach einen langen Atem und drehte eine zweimalige Führung der Hausherren. Moritz Gutmann brachte den VfB früh in Front (9.), ehe Valentin Wechsler (37.) für Sirnau ausglich. Auch nach dem 2:1 durch Justin Mittmann (56.) steckten die Gäste nicht auf. In der Schlussphase schwanden bei Reichenbach sichtlich die Kräfte, was Sirnau eiskalt ausnutzte: Steffen Spieth (72.) markierte den Ausgleich, bevor Dennis Hauck mit einem späten Doppelpack (76., 90.+2) den hochemotionalen 2:4-Auswärtssieg perfekt machte.

TV Nellingen – TB Ruit 2:1

In Nellingen wurde Meriton Elezaj zum Matchwinner des Tages. Er prägte die erste Halbzeit fast im Alleingang und brachte die Hausherren mit seinen Treffern in der 20. und 37. Minute mit 2:0 in Führung. Der TB Ruit gab sich jedoch kämpferisch und erzielte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Andreas Böhm (45.+4) den Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine Abwehrschlacht, in der Nellingen den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft verteidigte. Ruit drängte zwar unermüdlich auf den Ausgleich, fand aber kein Durchkommen mehr, sodass die Punkte in Nellingen blieben.

SC Altbach – FV Plochingen II 5:4

In Altbach bekamen die Zuschauer ein wahres Offensiv-Spektakel geboten, das an Wahnsinn grenzte. Nach dem frühen 0:1 durch Kevin Janko (3.) und dem Ausgleich von Emre Yildirim (19.) blieb es lange ruhig – bis zur 74. Minute, die eine beispiellose Torflut einleitete. Altbach zog durch Ercem Salman (74., 86.), Jack Ross (78.) und Dion Osmani (85.) scheinbar uneinholbar auf 5:2 davon. Doch Plochingen gab nicht auf und sorgte in einer hochemotionalen Nachspielzeit durch Lasse Bounin (90.+2) und Markus Penzkofer (90.+3) für Herzklopfen bei den Heimfans. Am Ende rettete der SC Altbach den 5:4-Sieg über die Zeit.

TSV Notzingen – FV Spfr Neuhausen II 3:2

Ein intensives Auf und Ab sahen die Fans in Notzingen, wobei alle fünf Treffer aus dem Spiel heraus fielen. Die erste Halbzeit war geprägt von schnellen Antworten: Auf die Führung von Marian Ropertz (7.) antwortete Maximilian Rank (10.) postwendend. Auch die erneute Notzinger Führung durch Patrick Sipp (20.) egalisierte Neuhausen noch vor der Pause durch Luis Weckerle (39.). Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Zuschauer in der 57. Minute, als Veli Boz das 3:2 erzielte. Notzingen verteidigte diesen Vorsprung im Anschluss konzentriert und sicherte sich die drei Zähler.

TSG Esslingen – TSV Wendlingen 3:1

Vor 100 Zuschauern in Esslingen wurde die Partie zur großen Enes-Coskun-Show. Der Torjäger der TSG erwischte einen absoluten Sahnetag und erzielte alle drei Treffer für die Hausherren (11., 24., 58.). Wendlingen konnte zwischendurch durch Dominik Wolf (20.) lediglich zum 1:1 ausgleichen. Ein Knackpunkt der Partie ereignete sich in der 75. Minute, als Cosimo Attorre für Wendlingen einen Foulelfmeter verschoss und damit die Chance auf eine späte Aufholjagd vergab. So blieb es beim Heimerfolg der TSG Esslingen, die sich auf ihre Nummer 10 verlassen konnte.

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