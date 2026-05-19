SC 1920 Oberhausen verlängert mit Top-Torjäger

Yusuf Allouche auf dem Weg zum nächsten Torerfolg. – Foto: David Zimmer

Er ist der absolute Torgarant für den SC 1920 Oberhausen. Yusuf Allouche hat in der laufenden Saison bereits 39 Treffer für den Bezirksligisten erzielt und damit fast die Hälfte aller Tore. Während er im Saisonfinale noch auf einen persönlichen Rekord zusteuert, hat der Verein nun die Vertragsverlängerung des Torjägers verkündet.

Vor gut zwei Jahren kehrte Allouche zum Spielclub zurück, für den er davor bereits vier Jahre spielte. In der kommenden Saison geht er also in sein siebtes Jahr für die Oberhausener. "Der Verein ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen, daher war mir schnell klar, dass ich nach tollen Gesprächen mit Kilian Lang, David Möllmann und unserem Trainer Erkan Aydin hier bleiben werde", erklärt der 31-Jährige in den Vereinsmedien. Dafür hat er mehrere lukrative Angebote ausgeschlagen. "Mir war klar, dass ich das, was ich hier habe, nirgendwo anders so bekommen werde", erläutert er.

Mit 39 Torerfolgen und 15 Assists war klar, dass er bei anderen Vereinen ganz weit oben auf dem Wunschzettel stehen würde. Persönlich könnte er seinen eigenen Torrekord aus der Saison 2021/22, als er in 26 Begegnungen 41 Mal traf und 18 weitere Treffer auflegte, sogar noch übertreffen. Umso mehr freut es Kapitän David Möllmann, dass sich Allouche für einen Verbleib entschieden hat: "Mit seiner Vertragsverlängerung beweist er echte Loyalität, starken Charakter und die Identifikation mit dem Team. Er ist ein absoluter Führungsspieler. Genau solche Spieler machen am Ende den Unterschied aus."