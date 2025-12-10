Sascha Jäger übernimmt im Sommer den SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat die Nachfolge von Torsten Klein geregelt und Sascha Jäger als neuen Trainer der ersten Herren vorgestellt. Wenige Tage nach Kleins Rücktrittsankündigung herrscht damit Klarheit auf der zentralen Position.
Jäger übernimmt zur Saison 2026/27 und hat dem Verein seine Zusage unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit gegeben. Auf seinem Instagram-Kanal bezeichnete der SVBV ihn als „absolute Wunschlösung für das Traineramt“ und zeigte sich erfreut darüber, dass Jäger nach seinen Stationen beim FC Sulingen und im Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder Bremen künftig für den Landesligisten arbeiten wird.
Der neue Trainer bringt Erfahrungen aus dem Herren- und Nachwuchsbereich mit. Er betreute bereits den FC Sulingen in der Bezirksliga und arbeitete anschließend in der Talentförderung von Werder Bremen. In Bruchhausen-Vilsen übernimmt er im Sommer eine Mannschaft, die derzeit um den Klassenerhalt kämpft.
Für Torsten Klein endet zum Saisonabschluss eine fünfjährige Amtszeit beim SVBV. Er begründete seinen Rückzug damit, dass nach dieser langen Zeit der richtige Moment gekommen sei, damit die Mannschaft neue Impulse und eine neue Ansprache erhalte. Nach viereinhalb Jahren bei seiner vorherigen Station und weiteren fünf Jahren in Bruchhausen-Vilsen habe er Abnutzungserscheinungen gespürt. Seinen Entschluss fasste er nach intensiver persönlicher Auseinandersetzung mit seiner sportlichen Zukunft.
Ab Sommer wechselt Klein zum TuS Drakenburg in die Bezirksliga Hannover 1 und kehrt damit in seinen Heimatkreis Nienburg zurück. Dort sieht er ein attraktives Umfeld und freut sich auf die neue Aufgabe. Bis zum Saisonende richtet er seinen Fokus jedoch vollständig auf die Rückrunde mit dem SV Bruchhausen-Vilsen und will mit seinem Team so viele Punkte wie möglich holen, um im Abstiegskampf bestehen zu können.