Sascha Jäger übernimmt im Sommer den SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat die Nachfolge von Torsten Klein geregelt und Sascha Jäger als neuen Trainer der ersten Herren vorgestellt. Wenige Tage nach Kleins Rücktrittsankündigung herrscht damit Klarheit auf der zentralen Position.

Jäger übernimmt zur Saison 2026/27 und hat dem Verein seine Zusage unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit gegeben. Auf seinem Instagram-Kanal bezeichnete der SVBV ihn als „absolute Wunschlösung für das Traineramt“ und zeigte sich erfreut darüber, dass Jäger nach seinen Stationen beim FC Sulingen und im Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder Bremen künftig für den Landesligisten arbeiten wird. Der neue Trainer bringt Erfahrungen aus dem Herren- und Nachwuchsbereich mit. Er betreute bereits den FC Sulingen in der Bezirksliga und arbeitete anschließend in der Talentförderung von Werder Bremen. In Bruchhausen-Vilsen übernimmt er im Sommer eine Mannschaft, die derzeit um den Klassenerhalt kämpft.