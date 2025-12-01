SV Bruchhausen-Vilsen: Trainer Torsten Klein hört zum Saisonende auf

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat am Montag bekannt gegeben, dass Trainer Torsten Klein seine Tätigkeit zum Saisonende beendet. Nach fünf Jahren im Amt teilte er den Verantwortlichen mit, dass er seine Arbeit nicht fortsetzen möchte.

Klein hatte die Mannschaft einst in der Bezirksliga übernommen, stabilisiert und anschließend zum ersten Landesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte geführt.

Der Verein würdigt seinen Beitrag zur sportlichen Entwicklung und respektiert seine Entscheidung, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden.