 2025-11-28T07:03:18.113Z

Transfers
– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

SV Bruchhausen-Vilsen: Trainer Torsten Klein hört zum Saisonende auf

Der Landesligist SV Bruchhausen-Vilsen muss sich zur neuen Spielzeit auf einen Trainerwechsel vorbereiten.

Verlinkte Inhalte

Landesliga Hannover
SV B-Vilsen
Torsten Klein
Torsten Klein

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat am Montag bekannt gegeben, dass Trainer Torsten Klein seine Tätigkeit zum Saisonende beendet. Nach fünf Jahren im Amt teilte er den Verantwortlichen mit, dass er seine Arbeit nicht fortsetzen möchte.

Klein hatte die Mannschaft einst in der Bezirksliga übernommen, stabilisiert und anschließend zum ersten Landesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte geführt.

Der Verein würdigt seinen Beitrag zur sportlichen Entwicklung und respektiert seine Entscheidung, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden.

Auf Instagram erklärte der Klub: „Wir wünschen Torsten schon jetzt alles erdenklich Gute für seine Zukunft“.

>>> Zur Landesliga Hannover

Aufrufe: 01.12.2025, 16:20 Uhr
SNAutor