SAR-Cup: Gruppen stehen fest

Heute Vormittag nahmen die Turnier-Verantwortlichen des FC Dingolfing (Thomas Auer, Michelle Kramer und Lukas Kallmeier) via Instagram-Liveauslosung die Ziehung der Vorrundengruppen für den SAR-Cup, der traditionell am 6. Januar ab 12 Uhr über die Bühne gehen wird, vor. Neben den zehn gesetzten Teams setzten sich bei den beiden Vorturnieren Bezirksligist TuS Pfarrkirchen und Kreisklassist TSV Pilsting durch.

Neben der Besetzung der drei Vorrunden-Gruppen steht fest, dass es definitiv einen neuen Champion geben wird, da Titelverteidiger TSV Landsberg auf eine Teilnahme verzichtet. Klassenhöchster Starter ist Regionalligist SpVgg Hankofen-Hailing. Die Truppe von Spielertrainer Tobias Beck wurde in die C-Staffel gelost und trifft dabei auf Lokalmatador FC Dingolfing. Ein Duell, das Spannung verspricht. Zudem treffen die beiden alten Rivalen in ihrer Gruppe auf die TuS Pfarrkirchen und den TSV 1860 Rosenheim, der bei der letzten Auflage bis ins Halbfinale kam.





Der SV Schalding-Heining, der sich berechtigte Hoffnungen auf den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga Bayern machen darf, ist in der Höll-Ost-Halle Premierengast. Bei ihrer erstmaligen Teilnahme treffen die Kicker um Hallenspezialist Christian Brückl pikanterweise auf ihren Stadtrivalen 1. FC Passau. Komplettiert wird die Gruppe mit Underdog TSV Pilsting sowie dem ASV Burglengenfeld, der ebenfalls erstmals beim Kunstrasen-Bandenkick der BWM-Städter dabei ist.





Nominell sehr gut besetzt ist die Gruppe B, in der sich unter anderem die SpVgg GW Deggendorf tummelt. Das Landesliga-Schlusslicht gewann den SAR-Cup 2023 und kam auch beim Wettbewerb im vergangen Januar bis ins Endspiel. Mit dem FC Ismaning und dem SV Fortuna Regensburg treffen die Mannen von der Trat auf zwei Bayernligisten und zudem mit der SpVgg Landshut auf einen offensivstarken Ligakonkurrenten.





Die Übersicht:

Gruppe A: TSV Pilsting, ASV Burglengenfeld, SV Schalding-Heining, 1. FC Passau

Gruppe B: SpVgg GW Deggendorf, FC Ismaning, SpVgg Landshut, SV Fortuna Regensburg

Gruppe C: TuS Pfarrkirchen, FC Dingolfing, TSV 1860 Rosenheim, SpVgg Hankofen-Hailing





Die beiden erstplatzierten jeder Staffel sowie die beiden besten Dritten qualifizieren sich fürs Viertelfinale.