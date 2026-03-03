Santos vor Quali-Start: „freuen uns alle auf das Spiel am Dienstag“

Auf dem Escher „Gaalgebierg“ beginnt am Dienstagabend eine neue Ära für die luxemburgische Fußballnationalmannschaft der Frauen. Gegen die Absteigerinnen aus Schottland werden die Aufsteigerinnen um Kapitänin Miller erstmals in der Geschichte in der Liga B antreten. Die Herausforderung könnte durchaus kleiner sein: das schottische Team ist mit Spielerinnen gespickt, die auf höchstem Niveau spielen. Allen voran Caroline Weir von Real Madrid – doch viele ihrer Spielgefährtinnen sind in Englands Women's Super League aktiv, mit der spanischen Liga wohl die beste der Welt.
Viele Luxemburgerinnen haben in den vergangenen Jahren den Weg ebenfalls ins Ausland gefunden, wenn mit wenigen Ausnahmen auch selten auf ein so hohes Niveau wie ihre Gegnerinnen am Dienstag. Kapitänin Laura Miller konnte sich in der 1.Bundesliga in Nürnberg etablieren und kommt auf 18 Spiele und unmittelbar vor der Länderspielpause konnte sie gegen Jena ihren ersten Torassist beisteuern. Die Qualitäten einer Charlotte Schmit, die seit Sommer bei Sporting (P) spielt, sind wie bei etlichen anderen auch unbestritten.
Akribisch hat man Schottland analysiert, verriet Trainer Santos bereits im Rahmen der Bekanntgabe seines Kaders für den ersten Doppeltermin der neuen Kampagne. Erfreut zeigte er sich, dass das Länderspielfenster sich früher öffnet und er und sein Team länger Zeit haben, sich vorzubereiten. Als positiv erwähnte er zudem die Erfahrungen, die man gegen Mannschaften wie England und Schweden in den vergangenen Jahren sammeln konnte.
Man sei abgeklärter. Dies und Schnelligkeit, gedanklich und physisch, werden Schlüssel zu möglichen positiven Resultaten in der Nations League B4 sein. Dies zeigte in der Vorbereitung auch das Länderspiel im vergangenen Oktober in Ungarn, wo man dem höheren Tempo der Gastgeberinnen, die erst aus der Liga B abgestiegen sind, Tribut zollen musste.
„Außer Amy Thompson, die einen Ermüdungsbruch hat, sind alle fit. Wir freuen uns alle auf das Spiel am Dienstag und sind froh, dass es endlich wieder losgeht. Zwar gegen einen sehr schweren Gegner, doch das wollten wir so haben, deshalb freuen wir uns darauf“ verriet uns Dan Santos in einer kurzen Sprachnachricht den Stand der Dinge vom Montagabend. Anstoß im Fola-Stadion in Esch ist um 19:30 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.
