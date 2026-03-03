Santos vor Quali-Start: „freuen uns alle auf das Spiel am Dienstag“ Stürmerin Thompson fällt mit einem Ermüdungsbruch aus. Anstoß gegen Schottland um 19:30 Uhr in Esch von Paul Krier · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

Charlotte Schmit und ihre Teamkolleginnen stehen vor einer hohen Hürde – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Auf dem Escher „Gaalgebierg“ beginnt am Dienstagabend eine neue Ära für die luxemburgische Fußballnationalmannschaft der Frauen. Gegen die Absteigerinnen aus Schottland werden die Aufsteigerinnen um Kapitänin Miller erstmals in der Geschichte in der Liga B antreten. Die Herausforderung könnte durchaus kleiner sein: das schottische Team ist mit Spielerinnen gespickt, die auf höchstem Niveau spielen. Allen voran Caroline Weir von Real Madrid – doch viele ihrer Spielgefährtinnen sind in Englands Women's Super League aktiv, mit der spanischen Liga wohl die beste der Welt. Viele Luxemburgerinnen haben in den vergangenen Jahren den Weg ebenfalls ins Ausland gefunden, wenn mit wenigen Ausnahmen auch selten auf ein so hohes Niveau wie ihre Gegnerinnen am Dienstag. Kapitänin Laura Miller konnte sich in der 1.Bundesliga in Nürnberg etablieren und kommt auf 18 Spiele und unmittelbar vor der Länderspielpause konnte sie gegen Jena ihren ersten Torassist beisteuern. Die Qualitäten einer Charlotte Schmit, die seit Sommer bei Sporting (P) spielt, sind wie bei etlichen anderen auch unbestritten.

Heute, 19:30 Uhr Luxemburg Luxemburg Schottland Schottland 19:30 live PUSH