Santos: Thompson wird FLF-Karriere nach WM-Quali beenden

Während Anouchka Besch leicht angeschlagen ist und sie über ein Profil verfügt, das gegen Schottland weniger benötigt wird, fällt Gioia Fiorucci bzw. verletzt aus. Leila Schmit macht ihr Abitur und räumt diesem Priorität ein, Joana Lourenco absolviert gerade ihre Grundausbildung als Sportsoldatin bei der Armee und steht den FLF-Frauen deswegen z.Z. nicht zur Verfügung. Andreia Faria konzentriert sich aktuell lieber auf ihren Verein. „Die Tür für sie ist aber weiter offen“ stelle Santos klar, dass es klein Problem in dieser Hinsicht geben würde.

Die kleine Bombe ließ Nationaltrainer erst ganz am Ende der Pressekonferenz am späten Freitagvormittag platzen: für Stürmerin Amy Thompson wird die anstehende WM-Qualifikation die letzte Kampagne sein, die sie mit der Nationalmannschaft bestreiten wird, danach wird sie ihre Karriere auf diesem Niveau beenden. Die Wichtigkeit Thompsons für Ihr Team in den kommenden Monaten dürfte unbestritten sein.

Die taktische Arbeit, die Gegneranalyse und die Steuerung der Intensität gestalten sich aufgrund der verlängerten Vorbereitung einfacher bzw. anders. „Das ist ein Vorteil für uns, aber auch für die Gegnerinnen.“ Man habe Schottland bereits viel und lange analysiert und man wisse, was auf einen zukomme. Man erwartet ein 3-5-2-System und einen Gegner, der athletisch und schnell spielt.

Auf der Position der Torhüterinnen hatten Jung und Goetz ihren Trainer im Trainingslager auf Zypern vor der Winterpause zufriedengestellt. Für Santos stellte es weniger ein Problem dar, dass noch rund die Hälfte seines Kaders in der luxemburgischen Liga spielt. Schon am kommenden Montag öffnet das Länderspielfenster der UEFA, so dass der Nationaltrainer sein Team für rund zwei Wochen zur Verfügung haben wird, was er als durchweg positiv beschrieb. „Man kann mehr mit der Mannschaft arbeiten. Wenn wir sie eine Woche vor den Spielen zusammen haben, ist das natürlich ein Vorteil. Früher konnten wir nur zwei oder drei Trainingseinheiten abhalten“ erklärte er dazu.

Die Handlungsschnelligkeit wird ein wichtiges Thema in der Liga B werden, sowohl im mentalen als auch im physischen Bereich. „Es ist positiv, dass wir schon solche Spiele absolviert haben. Wir spielten gegen Schweden, gegen England. Über die Erfahrungen verfügen wir und wir hatten Ungarn in der Vorbereitung“ so Santos. „Ich bin mehr als überzeugt davon, dass die Mannschaft im mentalen und physischen Bereich gut vorbereitet ist.“ Details werden laut ihm den Unterschied machen. Man habe heute auch Spielerinnen, die unter Druck spielen können. Die Entwicklung der letzten Jahre hob er dabei hervor.

„Wir können unsere stärkeren und schwächeren Phasen besser verwalten. Mental ist es nicht mehr so wie früher, wo wir uns von Gegnern und Stadien beeindrucken ließen.“ Bemerkenswerte Erklärungen gab Santos zu Sondereinheiten bei der FLF im Bezug auf die Fitness mancher Spielerinnen. Einige gehen die „extra mile“ wie man es im Rahmen der Schottland-Spiele treffend bezeichnen kann. „Mit manchen haben wir spezielle Programme erstellt, damit sie sich besser erholen können. Einige haben sogar nach Tipps eines Ernährungsberaters gefragt. Man sieht, dass der Wille da ist, denn das sind persönliche Opfer, die sie bringen.“

Im grossen Bild sieht man Israel als den Gegner, gegen den es realistisch ist zu punkten. Bonuspunkte seien willkommen, doch so weit wollte Santos am Freitag nicht in die Zukunft blicken. „Unser Fokus liegt auf Schottland.“ Das Heimspiel findet am 3.März um 19:30 Uhr in Esch statt, das Rückspiel am 7.3. um 18 Uhr in Glasgow. In der noch einmal lancierten Stadiondiskussion kritisierte Santos zudem noch die Politik, die oft viel fordere aber dann nicht bereit sei, tatsächlich Ideen umzusetzen.

Rückrundenauftakt in der Meisterschaft

Liga 1

Wir Trainer Santos (s.o.) ebenfalls erklärte, wird nur der 13.Spieltag in der 1.Liga stattfinden, danach pausiert das Oberhaus bereits aufgrund der Länderspiele. Immerhin kann er sich zwischen zwei Topspielen entscheiden, um einige „seiner“ Spielerinnen zu beobachten: Differdingen empfängt am Samstag schon um 18 Uhr Junglinster zum Duell des Zweiten gegen den Dritten, was zugleich eine kleine Revanche für die Finalrunde der Hallenmeisterschaft darstellt.

Das andere Spitzenspiel bestreiten Ell und Racing. Die Gäste dürften dort favorisiert sein. Während das vor dem Winter formstarke Bettemburg gegen ein Mamer antritt, das bereits die Weichen Richtung Spielgemeinschaft mit Strassen stellt, tritt Hesperingen als Favorit bei Aufsteiger Käerjeng an. Erst am Mittwoch empfängt Diekirch das Schlusslicht Entente WMH zum Kellerduell. Nach ihrer starken Hallensaison darf man gespannt sein, wie sich die Gäste in der Eselsstadt schlagen werden.

