Sandershausen gelingt erster Sieg – Reservenduell endet deutlich

Der 7. Spieltag in der Verbandsliga Nord brachte einige klare Ergebnisse. Der FSV Dörnberg zeigte eine beeindruckende Leistung und besiegte die SG Hombressen/Udenhausen im Derby. Toni Dombai war dabei mit vier Toren der herausragende Spieler. Der OSC Vellmar ließ dem SV 1912 Buchonia Flieden keine Chance; Tolga Yantut und Serkan Aytemür führten die Vellmarer zum deutlichen Sieg. Spannend ging es beim FC Britannia 1911 Eichenzell zu, wo die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach triumphierte. Ein Eigentor von Daniel Kratz entschied das Spiel zugunsten der Gäste, obwohl Eichenzell durch Philipp Pfeiffer in Führung gegangen war. Die SG Eiterfeld/Leimbach gewann gegen den TSV 1900 Wabern, wobei Luca Pfalzgraf mit zwei Toren glänzte. Der KSV Hessen Kassel II feierte einen Kantersieg über die SG Barockstadt Fulda Lehnerz II, an dem Silas Hagemann und Sebastian Schmeer maßgeblich beteiligt waren. Die TSG Sandershausen setzte sich gegen die SG Bad Soden 1911 durch, während die SG Aulatal gegen den Lichtenauer FV unterging. Jerome Kirschner erzielte zwei Tore für die Gäste. Abschließend besiegte der SV Neuhof die SG Bronnzell. Pedro Henrique Veloso Rodrigues De Amorim war mit zwei Treffern der herausragende Akteur des Spiels.