Sandershausen behauptet Spitze – Überraschung in Lohfelden

Reinhardshagen begann stark, vergab jedoch mehrere glasklare Chancen, ehe O. Flörke den Tabellenvierzehnten WBO überraschend in Führung brachte. Paar glich nach einer halben Stunde aus, danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel auf schwierigem Untergrund. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten, scheiterten jedoch mehrfach an Keeper Braun. Am Ende entsprach das Remis dem Spielverlauf.

Die Suche nach Konstanz geht weiter

Grebenstein bestätigte seine starke Form und holte einen abgeklärten Auswärtssieg beim Tabellenneunten Kaufungen. Nach einer kontrollierten Anfangsphase schloss Schmidt einen fein ausgespielten Angriff zur Führung ab. Frey erhöhte kurz nach der Pause im Nachsetzen auf 2:0, womit die Gäste die Spielkontrolle endgültig übernahmen. Kaufungen blieb bemüht, fand aber keine Durchschlagskraft gegen die stabile TuSpo-Defensive.

