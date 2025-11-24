Sandershausen behauptet Spitze – Überraschung in Lohfelden

Trotz eisiger Bedingungen bot die Gruppenliga Kassel 2 am Wochenende klare Botschaften: TSG Sandershausen verteidigt die Tabellenführung in Unterzahl, TuSpo Grebenstein festigt Rang drei, TSV Hertingshausen setzt ein Ausrufezeichen – während mehrere Kellerduelle dem Wintereinbruch zum Opfer fielen.
Der Spitzenreiter behauptete seine Tabellenführung trotz langer Unterzahl und drehte die Partie gegen den Tabellensiebten aus Wolfsanger. Wolfsanger ging durch Abu-Hamdan kurz vor der Pause in Führung, doch Müller glich Sekunden später per Strafstoß aus. In Halbzeit zwei nutzte Sandershausen seine wenigen klaren Momente besser: Billing erzielte das 2:1, ehe Müller in der Schlussminute einen Fehlpass zum 3:1 bestrafte. Wolfsanger präsentierte sich mutig, ließ jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt.
Diesmal ruhiger
Im Duell der unteren Tabellenhälfte trennten sich die TSG Wilhelmshöhe und der Tabellenelfte Rothwesten leistungsgerecht unentschieden. Riedel brachte die Hausherren früh in Führung, Urbano stellte im Gegenzug sofort auf 1:1. Für Wilhelmshöhe bleibt es ein Punkt, der im Tabellenkeller dennoch zu wenig ist.
Kein Sieger im Kreisduell
Reinhardshagen begann stark, vergab jedoch mehrere glasklare Chancen, ehe O. Flörke den Tabellenvierzehnten WBO überraschend in Führung brachte. Paar glich nach einer halben Stunde aus, danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel auf schwierigem Untergrund. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten, scheiterten jedoch mehrfach an Keeper Braun. Am Ende entsprach das Remis dem Spielverlauf.
Die Suche nach Konstanz geht weiter
Grebenstein bestätigte seine starke Form und holte einen abgeklärten Auswärtssieg beim Tabellenneunten Kaufungen. Nach einer kontrollierten Anfangsphase schloss Schmidt einen fein ausgespielten Angriff zur Führung ab. Frey erhöhte kurz nach der Pause im Nachsetzen auf 2:0, womit die Gäste die Spielkontrolle endgültig übernahmen. Kaufungen blieb bemüht, fand aber keine Durchschlagskraft gegen die stabile TuSpo-Defensive.
Mehr zum Spiel hier.
Unerwartetes Debakel
Der Tabellenzehnte Hertingshausen setzte mit einem klaren Auswärtssieg beim Vierten Lohfelden ein deutliches Signal. Nach anfänglichen Schwierigkeiten glich Pierog per Elfmeter aus, bevor Lohfelden durch die Gelb-Rote Karte gegen El Masmoudi entscheidend geschwächt wurde. In der zweiten Hälfte dominierte der TSV, traf durch Kraus und Genilke (Strafstoß) und erhöhte anschließend durch Doppelpacker Gutberlet. Der Sieg fiel auch in der Höhe verdient aus, da Hertingshausen die Überzahl konsequent ausnutzte.
Witterungsbedingte Absagen
Die Partien VfL Wanfried – SV Espenau, SG Hombressen/Udenhausen – FC Bosporus Kassel sowie TSV Holzhausen/Reinhardswald – TuSpo Rengershausen konnten nicht stattfinden. Die Spiele in Hombressen und Immenhausen wurden auf den 07.12. (14:00 Uhr) terminiert; ein neuer Termin für die Partie in Wanfried steht noch aus.