Rang drei gefestigt

Der TuSpo Grebenstein hat seinen Platz in der Spitzengruppe in der Gruppenliga Kassel 2 gefestigt und beim 2:0-Erfolg beim SV Kaufungen 07 einen abgeklärten Auswärtssieg eingefahren. Kaufungen blieb über weite Strecken bemüht, fand allerdings kaum Lösungen gegen die stabile Defensive der Gäste.

Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab: Kaufungen suchte über die rechte Seite immer wieder den Weg nach vorn, Grebenstein kombinierte häufiger durch die Zentrale – doch klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Nach einer insgesamt ausgeglichenen ersten halben Stunde setzten die Gäste kurz vor der Pause den entscheidenden Akzent: Nach einem sehenswerten One-Touch-Spiel im Strafraum vollendete Marvin Schmidt präzise zum 1:0 (39.). Kaufungen verteidigte bis dahin ordentlich, fand offensiv jedoch kaum Wege, um Grebenstein vor der Pause ernsthaft unter Druck zu setzen.

Nach der Pause übernahmen die Gäste endgültig die Kontrolle und belohnten sich früh: Ungewickel scheiterte zunächst am Pfosten, ehe Manuel Frey den abprallenden Ball über die Linie drückte (50.) und damit seinen 27. Saisontreffer markierte. Kurz darauf lag der Ball erneut im Kaufunger Tor, doch Ungewickel stand bei seinem Kopfball knapp im Abseits. Kaufungen bemühte sich zwar, kam durch M. Schneppe und Ratcliffe zu vereinzelten Möglichkeiten, fand aber gegen die stabile Grebensteiner Defensive kaum Lösungen. Der TuSpo hätte die Führung in der Schlussphase sogar ausbauen können, scheiterte jedoch mehrfach an Keeper Schulz oder der eigenen Nachlässigkeit.

Ansonsten verlief die Schlussphase ruhig, sodass der Auswärtssieg in keiner Phase mehr ernsthaft in Gefahr geriet. Während Grebenstein selbstbewusst in das letzte Hinrundenspiel gegen die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen geht, steht Kaufungen vor einem schweren Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Rengershausen gehörig unter Zugzwang.