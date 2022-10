Sander Trainerfrage: Zang bleibt doch - bis 2023 ein neuer Chef kommt Maxi Zang bleibt nun doch und übernimmt den Bayernliga-Absteiger bis zum neuen Jahr, dann soll eine neue Dauerlösung präsentiert werden

"Früher als angekündigt wurde Klarheit bezüglich der Cheftrainerposition beim FC Sand geschaffen", verkündet Schrift- und Protokollführer Florian Zötsch in besagter Mitteilung. "Bis zur Winterpause wird Maximilian Zang die Landesligamannschaft übernehmen und als Spielertrainer anführen. Dies wurde bereits am Dienstag der Mannschaft mitgeteilt." Da sich der 33-Jährige derzeit aber berufsbedingt im Ausland befindet, wird Interimscoach Dominik Klauer beim am Wochenende stattfindenden Heimspiel gegen den TSV Mönchröden letztmals an der Seitenlinie stehen. "Anschließend übernimmt Maximilian Zang."

Kurz- und mittelfristig ist die Trainerfrage beim 1. FC Sand also geklärt. Auch auch über die langfristige Besetzung dieses wichtigen Postens macht man sich bereits Gedanken. "Ab dem 01.01.2023 wird ein neuer Cheftrainer den FC Sand übernehmen. Gespräche hat unser sportlicher Leiter Dominik Garbatz längst aufgenommen – sobald eine Einigung erzielt wurde, gibt es weiterführende Informationen."