Samed Yesil wechselt zurück in die Krefelder A-Liga

Mit 96 Treffern und 37 Vorlagen für Anadolu Türkspor Krefeld zerlegte Samed Yesil in der Vorsaison die die Krefelder Kreisliga B in alle Einzelteile. Dem Durchmarsch in die Bezirksliga nahm er sich zunächst aber nicht bei ATS, sondern in Düsseldorf bei Türkgücü Ratingen an. Nach dem ersten Halbjahr sind etwaige Aufstiegsträume jedoch in weite Ferne geraten, in der Düsseldorfer A-Liga fehlen bereits zehn Punkte auf Spitzenreiter SC Unterbach. Doch Yesil könnte am Saisonschluss nun vielleicht doch noch feiern, für ihn geht es zurück zu Anadolu Türkspor, das derzeit in der Krefelder A-Liga über der Konkurrenz thront.
Dabei begann alles vielversprechend bei den Ratingern. "Ich bin jetzt seit einem Monat da. Es gibt wenige Kreisligisten, die so aufgestellt sind. Da passt aktuell alles", schilderte Yesil noch im vergangenen August dem Podcast 'Dein Treffpunkt'. "Die Jungs sind wirklich heiß, die wollen alle Gas geben. Das sieht man in den Trainings und in den Spielen."
Zu diesem Zeitpunkt war auch sportlich alles rosig. Türkgücü absolvierte eine ordentliche Vorbereitung, Yesil glänzte bereits am zweiten Spieltag mit einem Fünferpack gegen den TSV Urdenbach (8:0). Doch es dauerte nicht lange, bis die ersten Rückschläge folgten. Vor allem in den Spitzenspielen gegen SC Unterbach (2:4), VfL Benrath (1:3) und die SF Gerresheim (2:3) zog Türkgücü regelmäßig den Kürzeren. Der Rückstand in der Düsseldorfer A-Liga wuchs an, der Aufstieg rückte frühzeitig in weite Ferne.
Der sportliche Misserfolg blieb auch auf der Trainerbank nicht ohne Folgen. Mit Engin Kum, Thorsten Ridder und Franklin Enow standen gleich mehrere Übungsleiter an der Seitenlinie. "Gegen Ende der Hinrunde habe ich dann noch, mit einem Mitspieler zusammen, als Spielertrainer fungiert, wobei die Trainingsbeteiligung unterirdisch war und manchmal nur sechs Spieler auf dem Platz standen", berichtet Samed Yesil gegenüber der Rheinischen Post.
Vor diesem Hintergrund reifte die Entscheidung zum Wechsel. Für Yesil geht es zurück zu Anadolu Türkspor Krefeld, wo wieder Ruhe einkehren und die Spielfreude zurückkehren soll. Auch ohne den Torjäger behauptete sich Anadolu an der Spitze der Krefelder A-Liga, weist mit 39 Treffern im Vergleich zur Konkurrenz jedoch noch Luft nach oben auf. Die Rückkehr von Yesil kommt daher zur rechten Zeit und dürfte die Aufstiegsaussichten von ATS noch einmal spürbar erhöhen.
