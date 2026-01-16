Samed Yesil kehrt zu Anadolu Türkspor Krefeld zurück. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Samed Yesil wechselt zurück in die Krefelder A-Liga Auch in der laufenden Saison lehrt Samed Yesil gegnerische Abwehrketten das Fürchten. Im neuen Dress von Türkgücü Ratingen sollte der Ex-Profi eigentlich die zentrale Figur auf dem Weg in die Bezirksliga werden. Nach nur einem halben Jahr endet das Kapitel jedoch bereits wieder. Für den 31-Jährigen geht es zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Mit 96 Treffern und 37 Vorlagen für Anadolu Türkspor Krefeld zerlegte Samed Yesil in der Vorsaison die die Krefelder Kreisliga B in alle Einzelteile. Dem Durchmarsch in die Bezirksliga nahm er sich zunächst aber nicht bei ATS, sondern in Düsseldorf bei Türkgücü Ratingen an. Nach dem ersten Halbjahr sind etwaige Aufstiegsträume jedoch in weite Ferne geraten, in der Düsseldorfer A-Liga fehlen bereits zehn Punkte auf Spitzenreiter SC Unterbach. Doch Yesil könnte am Saisonschluss nun vielleicht doch noch feiern, für ihn geht es zurück zu Anadolu Türkspor, das derzeit in der Krefelder A-Liga über der Konkurrenz thront.

In Ratingen lief es nicht wie erhofft Dabei begann alles vielversprechend bei den Ratingern. "Ich bin jetzt seit einem Monat da. Es gibt wenige Kreisligisten, die so aufgestellt sind. Da passt aktuell alles", schilderte Yesil noch im vergangenen August dem Podcast 'Dein Treffpunkt'. "Die Jungs sind wirklich heiß, die wollen alle Gas geben. Das sieht man in den Trainings und in den Spielen." Zu diesem Zeitpunkt war auch sportlich alles rosig. Türkgücü absolvierte eine ordentliche Vorbereitung, Yesil glänzte bereits am zweiten Spieltag mit einem Fünferpack gegen den TSV Urdenbach (8:0). Doch es dauerte nicht lange, bis die ersten Rückschläge folgten. Vor allem in den Spitzenspielen gegen SC Unterbach (2:4), VfL Benrath (1:3) und die SF Gerresheim (2:3) zog Türkgücü regelmäßig den Kürzeren. Der Rückstand in der Düsseldorfer A-Liga wuchs an, der Aufstieg rückte frühzeitig in weite Ferne.