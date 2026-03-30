Saisonstart im Kreis Rees-Bocholt wird verschoben

Der Kreis Rees-Bocholt startet zeitversetzt in die kommende Saison. – Foto: Marcel Eichholz

Der Kreis Rees-Bocholt hat seine Vereine befragt und das Ergebnis ist eindeutig. Eine große Mehrheit spricht sich für eine Verlegung des Saisonstarts aus, diesem Wunsch ist der Kreis nun nachgekommen. Statt wie ursprünglich geplant am 16. August startet die Saison 2026/27 in der Kreisliga B und Kreisliga C erst am 6. September. Die Spiele in der Kreisliga A bleiben bei dem vom Fußballverband Niederrhein im Rahmenterminkalender vorgeschlagenen Termin.

Als "unglücklich" bezeichnete Christian Herbers, Kreisvorsitzender in Rees-Bocholt, den planmäßigen Termin für den Saisonstart in der Saison 2026/27. Im Rahmenterminkalender des FVN ist der Start in die neue Spielzeit für den 16. August vorgesehen und damit mitten in den Sommerferien.

"Bei uns sind extrem viele junge Schiedsrichter aktiv, von denen viele in den höherklassigen Ligen pfeifen und uns somit an der Basis fehlen", erläutert Herbers. Einen möglichen Engpass bei der Besetzung der Spiele in den Ferien sah er als unumgänglich an. Die Lösung: Die Verschiebung des Pflichtspielbetriebs auf das Wochenende um den 6. September. Dazu hat der Kreis die Vereine befragt und eine eindeutige Rückmeldung erhalten.