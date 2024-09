Saisonauftakt der Wehringer Damen

Am vergangenen Sonntag bestritten die Damen des FSV Wehringen ihr erstes Punktspiel und empfingen den TSV Sielenbach. Der Aufsteiger kam mit einem frühen Tor in der 5. Spielminute gut ins Spiel und machte von Anfang an Druck nach Vorne. Die Wehringerinnnen hielten jedoch gut dagegen. Nach einem starkem Spiel beider Mannschaften musste die Partie kurzzeitig unterbrochen werden. Torhüterin Manuela Hirschbeck verletze sich in der 30. Minute ohne Fremdeinwirkung beim Klärungsversuch schwer, und musste ausgewechselt werden.

Der FSV nun mit einer Feldspielerin im Tor, schaltete trotz den Umständen schnell um und konnte mit einem Tor durch Katharina Böttcher in der 36. Minute den Ausgleichstreffer erzielen.