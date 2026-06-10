Saison vorbei: Schickt uns eure Fotos von der Mannschaftsfahrt! Ob Kreisliga D oder Mittelrheinliga, Herren- oder Frauenteam: Her mit euren Bildern! von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Hürth zeigt sich begeistert vom Auftritt des SV Germania Impekoven: "Das ist Champions League!" – Foto: Fabian Trötschel

Die Saison am Mittelrhein ist im Meisterschaftsbetrieb offiziell beendet und für viele Mannschaften geht es jetzt erst richtig los. Zahlreiche Teams haben sich bereits auf den Weg in Richtung Mallorca oder zu anderen Destinationen begeben, um die wohlverdiente Mannschaftsfahrt anzutreten. Ob beim Feiern im Bamboleo, im Bierkönig, im Mega Park oder sonst wo – wir wollen eure besten Schnappschüsse sehen und veröffentlichen.

Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, in welcher Liga ihr euch die Knochen aufgestockt habt. Egal ob ihr in der Kreisliga D kickt oder in der Mittelrheinliga um Punkte gekämpft habt: Wir zeigen eure Fotos. Auch wenn eure Mannschaftsfahrt euch an einen ganz anderen Ort abseits der Partymeilen an der Schinkenstraße geführt hat, könnt ihr uns eure Bilder einsenden. Alles, was wir für die Veröffentlichung von euch brauchen, sind ein oder zwei kurze Sätze als Erklärung zum jeweiligen Bild. Mindestens müsst ihr uns jedoch euren Mannschaftsnamen mitsenden, damit wir das Foto richtig zuordnen können.