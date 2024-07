Saison 2024/25 startet mit Pokal-Qualifikation

Wer ist bereits für die Hauptrunde qualifiziert? Neben den gesetzten drei bayerischen Drittligisten TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04 sowie der SpVgg Unterhaching und den 14 ersten Mannschaften der Regionalliga Bayern stehen auch die 22 Kreissieger sowie über Freilose der TuS 1890 Frammersbach (Landesliga Nordwest, Kreis Würzburg), der TSV Buch Nürnberg (Landesliga Nordost, Kreis Nürnberg/Frankenhöhe), der SV Alemannia Haibach (Landesliga Nordwest, Kreis Aschaffenburg), die SpVgg Osterhofen (Bezirksliga Ndb. Ost, Kreis Niederbayern Ost), der TSV 1880 Wasserburg (Landesliga Südost, Kreis Inn/Salzach), der TSV Kastl (Landesliga Südost, Kreis Inn/Salzach), der FC Coburg (Landesliga Nordwest, Kreis Coburg/Kronach/Lichtenfels), der VfB Eichstätt (Bayernliga Nord, Kreis Donau/Isar), der FC Eintracht Münchberg (Bayernliga Nord, Kreis Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel) und der TSV Karlburg (Bayernliga Nord, Kreis Würzburg) als Teilnehmer an der ersten BFV-Hauptrunde fest.

Der SV Neufraunhofen darf sich mit dem amtierenden Meister der Bayernliga Süd messen. "Die Jungs haben sich das durch den Sieg gegen die SpVgg Landshut im Frühjahr verdient", sagt SVN-Coach Alexander Auhagen, dessen Team nächste Woche in die neue Saison in der niederbayerischen Bezirksliga West startet. "Als Generalprobe würde ich die Partie aber nicht ansehen, weil Erlbach doch in einer anderen Liga spielt. Wir sind krasser Außenseiter, das ist klar, aber nur zur Gaudi spielen wir auch nicht mit. Wir werden alles probieren und versuchen, den Erlbachern einen rassigen Pokalfight zu liefern", betont Auhagen. Die Hausherren müssen ohne Michael Koller (Syndesmoseband-Verletzung) und Florian Schoene auskommen. Korbinian Egert und Felix Daumoser fehlen ohnehin langzeitverletzt.

Gut gerüstet für die neue Saison fühlt sich der SV Erlbach, der allerdings einen Umbruch in größerem Maße bewerkstelligen muss. "Die Neuen haben sich sehr gut integriert und bereits gezeigt, dass sie viel Potential haben und uns verstärken werden", betont der Sportliche Leiter Ralf Peiß. Spielertrainer Lukas Lechner ist mit der Vorbereitung zufrieden, wirbt aber noch um Geduld: "Es wird sicher noch einige Zeit brauchen, bis sich eine erste Elf herauskristallisiert. Dieser Prozess wird uns die ersten Saison-Wochen begleiten." In Neufraunhofen werden die angeschlagen Benjamin Schlettwagner und Leonhard Thiel hinsichtlich des Saisonstarts kommende Woche in Rain geschont.