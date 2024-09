Sahin Dagistan entscheidet das Aufsteigerderby

Als sich die erste Aufregung nach dem Schlusspfiff gelegt hatte, feierten Spieler und Trainer von Ay-Yildizspor Hückelhoven den 1:0-Derbysieg bei Germania Hilfarth. Damit gewann man auch das dritte Spiel und bleibt Tabellenzweiter in der Fußball-Bezirksliga. Das Aufsteigerduell vor 800 Zuschauern verlief überraschend chancenarm. Angesichts der Hochkaräter in beiden Offensivreihen hätte man mehr Torraumszenen erwartet.

Germania-Trainer Hüseyin Bozkurt kritisierte, dass seine Mannschaft nicht gefährlich ins letzte Drittel gekommen war. Das hatte er in der Pause auch angesprochen. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft“, stellte er fest. Sehr zufrieden zeigte sich dagegen Orhan Özkaya, Trainer von Ay-Yildizspor. Sein Plan war aufgegangen. „Wir wussten, dass man auf diesem Platz keinen Fußball spielen kann. Also haben wir uns zurückgezogen und schnell nach vorne gespielt“, sagte er. Der Rasenplatz in Hilfarth kam Technikern nicht gerade entgegen. Auf dem unebenen Boden versprangen viele gutgemeinte Bälle, man konnte auch im Dribbling das Spielgerät nur schwer kontrollieren. Dabei war der Rasen, so Hüseyin Bozkurt, noch am Vortag gemäht worden.

Erfolgreicher Konter