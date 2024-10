Sagenhafte Ausbeute: 24 Tore in zwei Auswärtsspielen

12:1 bei der SG Weinsheim II, zuletzt wiederum ein Dutzend Treffer und noch dazu kein einziges Gegentor beim Schützenfest gegen die Schleider Reserve: Generell läuft es seit Wochen rund bei der SG Grenzland und auswärts ganz besonders gut. „Es macht einfach großen Spaß momentan. Die Spielfreude merkt man uns auch auf dem Platz an“, schwärmt der im zweiten Jahr als Spielertrainer amtierende Manuel Mombach. In den beiden jüngsten Duellen auf fremdem Boden sei es gleich von Beginn an für sein Team gelaufen: „Wir haben schnell die ersten Tore gemacht. Weil die beiden Gegner auch noch ersatzgeschwächt waren, wurde es hintenraus dann deutlich...“

Doch der am 2. November 30 Jahre alt werdende Mombach warnt: „Solche Ergebnisse sind ein Stück weit trügerisch.“ Wie schwer es einem nach einem Kantersieg sein kann, mussten die Vereinigten aus Winterspelt, Habscheid, Großkampenberg, Lützkampen und Üttfeld vor knapp zwei Wochen erfahren. Nach dem 12:1 bei Weinsheim II reichte es im Derby gegen eine allerdings starke SG Lambertsberg nur zu einem 1:1. Mombach hatte erst in der 90. Minute mit seinem Treffer eine Heimniederlage abwenden können. Die nächste Aufgabe schätzt er sowieso als ziemlich knifflig ein: Sonntag ab 14.30 Uhr ist der Tabellenvierte FC Metterich zu Gast in Üttfeld. „Uns erwartet eine junge, ambitionierte Truppe, die jeden schlagen kann. Wir sind auf jeden Fall gewarnt.“

Als Zweiter ist die SG Grenzland in Lauerstellung in der Kreisliga B13, hat zudem noch das Nachholspiel gegen die SG Baustert II (Mittwoch, 30. Oktober, 20 Uhr) in der Hinterhand. Ferner sind die Westeifeler erneut gut im Pokal unterwegs: Im Viertelfinale geht’s am Sonntag, 24. November, 15 Uhr, daheim gegen B15-Ligist SG Preist. Somit ist das Selbstvertrauen nicht nur wegen der beiden jüngsten Erfolge im Zwölfer-Pack groß. Nach dem Auftakt-2:4 daheim gegen die SG Lasel-Feuerscheid gab es abgesehen vom Remis gegen Lambertsberg ausnahmslos Siege. Der misslungene Start wurmt den aus der SG Daleiden hervorgegangenen und zwischenzeitlich mal drei Saisons lang für die SG Prümer Land aktiven Angreifer Mombach immer noch. Es gibt aber handfeste Gründe dafür: „Leistungsträger wie beispielsweise Thomas Hunz, Udo Hoffmann und Florian Denter hatten über einen längeren Zeitraum mit Verletzungen oder Krankheiten zu kämpfen. Dennis Kandels fällt wegen eines Kreuzbandrisses noch einige weitere Monate aus. So konnten wir den Schwung von unserem Kreispokalsieg zunächst leider nicht mit in die neue Saison nehmen.“ Doch relativ schnell schlug sich das Potenzial des Teams dann in den Resultaten nieder. Knapp ein Drittel der 50 Treffer gehen aufs Konto von Andreas Michels (15). Im internen Torjäger-Ranking folgen Mombach (neun) und Julian Schmitz (acht).