Sachsenduell beim Chemnitzer FC, Match der Titelanwärter in Greifswald

Morgen, 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 19:00

Luckenwalde wartet nach sechs Spielen immer noch auf den ersten Sieg (0-4-2) und steht auf Rang 17. Mit nur vier Punkten und einer Torbilanz von 4:9 droht die Mannschaft in die Abstiegszone abzurutschen. Der FC Hertha 03 Zehlendorf, aktuell Fünfter mit 10 Punkten (3-1-2), wird versuchen, an die gute Form anzuknüpfen und den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Die Gäste haben bislang 13 Tore erzielt, aber auch elf Gegentreffer hinnehmen müssen.

