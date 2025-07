Saarbrücken unterliegt Regionalligist 0:1

Drittligist 1.FC Saarbrücken hat zum Abschluss seines Trainingslagers im baden-württembergischen Ilshofen das Testspiel gegen den Bayern-Regionalligisten Würzburger Kickers mit 0:1 (0:0) verloren. Den Treffer des Tages erzielte Maximilian Fesser zehn Minuten vor Schluss. Beim 1. FC Saarbrücken fehlten zahlreiche Spieler, so standen die beiden etatmässigen Torhüter Tim Paterok und Philip Menzel nicht zur Verfügung. Für die Bayern steht bereits am übernächsten Wochenende das erste Pflichtspiel an, der Gegner im Toto-Bayernpokal wird am Freitagabend ausgelost. Kickers-Trainer Marc Reitmaier sagte nach dem Spiel: "Ich glaube, dass wir verdient gegen einen höherklassigen Gegner gewonnen haben. Auch wenn es in der Vorbereitung nicht auf Ergebnisse ankommt, gibt es viel Selbstvertrauen, das wir in die letzten zwei Vorbereitungswochen mitnehmen. Es gab Trainingsinhalte, die wir heute umsetzen wollten, wir haben hinten gut verteidigt und sie sind selten zu Abschlüssen gekommen. Wir waren heute leidensfähig, aber ob es Training, Test oder Liga ist, wir wollen gewinnen und das haben wir heute umgesetzt. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben auch ihre Umstellung auf Dreierkette nach kurzer Zeit gut kompensiert. Liam Omore hat eine Syndesmoseband-Verletzung, er wird in zwei Wochen wohl noch nicht zurück sein, ansonsten waren heute alle dabei".

Vor dem Pokalspiel haben die Mainfranken bislang kein weiteres Testspiel eingeplant.

Für FCS-Trainer Alois Schwartz hatte das Trainingslager vor allem aus personeller Sicht kein gutes Ende genommen. Nicht nur dass sechs Spieler (Phillip Menzel, Tim Paterok, Patrick Schmidt, Patrick Sontheimer, Richard Neudecker und Philip Fahrner) fehlten, während des Spirls musste auch noch Sebastian Vasiliadis angeschlagen raus. "Es ist meist die gleiche Sache, seit Längerem. Wir müssen sehen, wie schlimm es diesmal ist und ob es für den Test gegen Mainz am Mittwoch reicht. Von den heute fehlenden Sechs kommt wohl auch keiner zurück, wir hatten ja noch einige U19-Spieler dabei. Wir müssen personell nachlegen".

Der FCS empfängt am Mittwoch den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 um 19 Uhr im Ludwigspark-Stadion zum nächsten Test.