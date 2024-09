RWW-Intensität lässt zu wünschen übrig

FRIEDBERG. Die Walldorfer Hessenliga-Fußballer waren am Samstag weit von der Form entfernt, die sie alle ihre ersten sechs Saisonspiele hatten gewinnen lassen. Bei Türk Gücü Friedberg hat der SV Rot-Weiß mit 0:3 (0:1) seine erste Niederlage kassiert, findet sich aber weiter auf dem zweiten Tabellenplatz. „Wir haben einfach viel zu wenig für dieses Spiel getan“, sagte RWW-Trainer Artur Lemm kurz nach dem Schlusspfiff.

Schon das Auftreten in den jüngsten Trainingseinheiten hatte Lemm missfallen, nachdem seine Spieler noch im Dienstagstraining hervorragend gearbeitet hätten. Wie berichtet, hatte der Coach eine läuferisch vor allem gegen den Ball fleißige, auch leidenschaftlich kämpfende Mannschaft sehen wollen, um so die außergewöhnliche individuelle Qualität des Vizemeisters auszugleichen: „Aber wenn Friedberg selbst in der Intensität stärker ist als wir, dann hast du keine Chance.“

Mal stimmte die Zuordnung nicht, mal war der Rückraum unbewacht, mal ging man halbherzig in den Zweikampf – die Reihe der Walldorfer Mängel ließe sich fortsetzen. Beim Friedberger Führungstor von Niklas Kraus hatte die RWW-Abwehr bei einer Ecke gewackelt (28.).