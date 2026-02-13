RWO zu abgezockt: Velberter Höhenflug wird abrupt gestoppt

Die beiden Seiten begegneten sich in der Anfangsphase aus Augenhöhe, Ballbesitzphasen wechselten sich ab, echte Torchancen kamen jedoch nur schwerfällig auf. Erstmals brenzlig wurde es dann nach knapp einer Viertelstunde. David Glavas agierte mit einem Pass im Spielaufbau zu ungenau, Lucas Halangk machte Dampf über die rechte Seite und legte von der Grundlinie ab auf Burinyuy Nyuydine, dessen Abschluss im Strafraum in höchster Not von Artur Golubytskij geklärt wurde (14.). Daraufhin war RWO auch leicht spielbestimmend, hatte neben so mancher Halbchance durch Seok-Ju Hong (18.) und Eric Gueye (22.) kaum klare Torchancen zu verbuchen.

Velbert zeigte sich bis dahin und in der Folge in der Lage über Umschaltsituationen zuzuschlagen. Die beste davon entfiel auf Oguczan Büyükarslan, der am Strafraum jedoch zu zaghaft agierte und schließlich von Luca Schlax vom Ball getrennt wurde (29.).

So isolierten sich die beiden Kontrahenten auch immer wieder, Velbert hatten den Teilerfolg des 0:0 zur Pause schon vor Augen, bis folgenschwere Minuten der SSVg die Tour vermiesten. Nach einer flachen Hereingabe von links rutschte Glavas beim Klärungsversuch weg und legte die Kugel damit unfreiwillig für Schlax vor, der sich bedankte und zur Führung lässig einschob (42.). Doch damit nicht genug. RWO spielte Gueye auf der linken Seite gut frei, der fand mit seiner Hereingabe den einlaufenden Hong, der im ersten Kontakt ins rechte Eck abschließt (45.).

Sekunden nach dem Seitenwechsel ist der Deckel drauf

Ein Nackenschlag für die junge Velberter Elf, der offenbar auch nach dem Seitenwechsel nachwirkte. Oberhausen schlug nach dem Anstoß die Kugel in den gegnerischen Strafraum. Über Hong und Timur Kesim gelangte der Ball auch etwas glücklich vor die Füße von Nyuydine, der mit dem 3:0 schon für die Vorentscheidung sorgte (46.). Wenig später verpasste Gueye gar noch per Schlenzer den nächsten Doppelschlag (48.). Velbert wirkte nun entmutigt, konnte fast gar keine offensiven Akzente mehr setzen. Es spielte nur noch RWO. So scheiterte Tim Krohn zunächst noch an Kevin Jackmuth (65.), etwas später wurde Drew Murray nach einer Ecke alleine gelassen und schloss aus kurzer Distanz trocken zum vierten Treffer ab (72.). In der Schlussphase trudelte die Partie aus, Velbert hatte immerhin durch Philipp Buczkowski noch die große Chance auf den Ehrentreffer, der Joker scheiterte allerdings an Kevin Kratzsch (82.). So blieb es beim standesgemäßen 4:0-Sieg für die Kleeblätter, die sich damit an Gütersloh vorbei auf Platz zwei schieben

SSVg Velbert – RW Oberhausen 0:4

SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Kilian-Joel Wagenaar, Max Wiese, Max Machtemes, David Glavas (56. Philip Buczkowski), Beyhan Ametov (61. Calvin Marion Mockschan), Artur Golubytskij (56. Ismail Remmo), Oguzcan Büyükarslan (56. Timo Mehlich), Robin Hilger, Nicolas Westerhoff (69. Timo Böhm) - Trainer: Bogdan Komorowski

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Simon Ludwig, Michel Niemeyer (61. Pierre Fassnacht), Drew Murray, Eric Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong, Timur Kesim (79. Ayman Aourir) - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 1100

Tore: 0:1 Luca Schlax (42.), 0:2 Seok-ju Hong (45.), 0:3 Burinyuy Nyuydine (46.), 0:4 Drew Murray (73.)

___

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: