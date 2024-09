RWO Trainer Gunkel: "Wir und die Fans sind zu einer Einheit geworden"

4:1, 6:1 und 5:0 so lauten die Statistiken von RWO auf fremden Plätzen. Drei Siege mit fünfzehn erzielten Toren, für eine aus dem Umbruch kommenden Mannschaft geht die Entwicklung unter Trainer Sebastian Gunkel in die richtige Richtung. Vor 1324 Zuschauern im Stadion am Lotter Kreuz lieferten sich die Mannschaften ein intensiv geführtes Duell mit Torchancen auf beiden Seiten. Das Resultat mit 1:4 fällt am Ende etwas zu hoch aus. Für Aufsteiger Lotte war es die erste Niederlage in der noch jungen Saison. Mit einem Tor und einer Vorlage avancierte der eingewechselte Cottrell Ezekwem zum Matchwinner.



Wechsel bereits vor dem Spiel



Dabei lief es zu Beginn überhaupt nicht optimal für die Gäste. Zunächst musste Cheftrainer Sebastian Gunkel noch vor dem Start eine Veränderung in der Aufstellung vornehmen, für Michel Niemeyer wurde Simon Ludwig ins kalte Wasser geworfen.

"Michael Niemeyer hätte gespielt, leider hat er sich beim Aufwärmen verletzt" erklärt der Trainer. Im gleichen Atemzug lobt er die Leistung von Simon Ludwig, der auf dem Punkt genau da sein musste:" Für einen Kaltstart hat es Simon heute super gemacht."



Personal Lotte



Sorgenfalten hatte auch Fabian Lübbers vor dem Spiel, war doch sein letzter Neuzugang aus Meppen, wie eine Bombe eingeschlagen und nach seiner Einwechslung gegen die U21 des SC Paderborn ein entscheidender Baustein für den Sieg mit zwei Treffern war er maßgeblich am Heimsieg beteiligt. Diesmal war er verletzungsbedingt nur als Zuschauer im Stadion. Er hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. In der Anfangsformation kamen Nyuydine, Mensing und Sabah(nach Gelb/Rot Sperre) für Holzweiler, Brodersen und Lübke neu in die erste Elf.



Spielmacher Elezi in der Spitze



Trotz Alternativen wie etwa durch Heider und Spit, entschied sich Fabian Lübbers für Elezi in der Spitze. Der Spielmacher fungierte dabei auf ungewohnter Position.



"Fatlum hat sehr gute Qualitäten im Torabschluss, deshalb habe ich mich dafür entschieden in vorne hineinzustellen. Oberhausen war die erste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, die ebenfalls mit einer Dreierkette agiert. Wir wollten sie mutig anlaufen und da Fatlum zuletzt viele gute Torchancen hatte, fiel die Wahl in der Spitze auf ihn. Trotz der Niederlage hat er auf der Position ein ordentliches Spiel gemacht" klärt Fabian nach Spielende auf.



Lotte verpasst mehrfach das 1:0



Mit einem Sieg im eigenen Stadion hätte sich Lotte "Tabellenführer" nennen können. Dabei lief auch alles auf eine frühe 1:0 Führung der Gastgeber hinaus. Lotte startete wie die Feuerwehr und vergab durch Sabah per Kopf(2.), Elezi im Eins gegen Eins(3.), erneut Elezi mit einem guten Freistoß(6.) Chancen im Minutentakt. Trotz bester Möglichkeiten waren es die Oberhausener, die die Führung erzielen konnten. Fehler im Spielaufbau von Mensing, dann schaltet Oberhausen schnell um und ein zu kurz geklärter Ball von Thaqi brachte die Fehlerkette letztlich zum platzen. Berisha hatte freie Schussbahn und hämmert die Kugel wuchtig unter die Latte zum 0:1(11.)



"Das ist echt bitter. Vorne verpassen wir über Elezi das 1:0, dann kriegen wir den Ball nicht sauber aus der Gefahrenzone geklärt und fangen uns das 0:1" beschrieb der Lotte Coach die Szene zum 0:1."



Führung bringt Sicherheit und Halbzeitführung



Die Antwort auf den Sturmlauf der Sportfreunde mit der 0:1 Führung durch Berisha brachte Sicherheit ins Spiel der Gäste. Glück hatte Lotte in der nächsten Aktion, als Kesim eine Flanke von Gueye nicht im Tor unterbringen konnte(19.). In der Mitte der ersten Hälfte waren die Spielanteile mit zunehmender Spieldauer immer mehr ausgeglichener, teilweise nahm sogar Oberhausen das Zepter in die Hand und zog in einigen Phasen die Kontrolle auf ihre Seite. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Thier noch die Großchance auf das 1:1, vergab aber nach einem genialen Pass von Krasniqi kläglich(40.). Mit einem 0:1 für RWO ging es in die Halbzeitpause, aus der beide Teams dann unverändert zurückgekommen waren.



"Es war ein Auf und Ab. Es gab Chancen auf beiden Seiten in der ersten Hälfte" so der RWO Trainer auch Fabian Lübbers stimmte zu: "In der ersten Halbzeit gab es Torchancen auf beiden Seiten, es hätte in die eine, sowie in die andere Richtung gehen können. Man hatte immer das Gefühl, das ein Tor auf beiden Seiten fallen kann."



Zweite Halbzeit Oberhausen im Rausch



Oberhausen wirkte gefestigter, stabiler, macht nun weniger Fehler und kombinierte sich super über mehrere Stationen, immer wieder ging es aus dem Mittelfeld heraus über Stoppelkamp, Donkor und Gueye den drei auffälligen, die immer für einen "Wow Moment" zu haben waren, gefährlich nach vorne. Im Gegenzug konnte Lotte nicht mehr an der ersten Halbzeit anknüpfen, dennoch blieb man gefährlich. Erst rettete noch Beckemeyer gegen Stoppelkamp mit den Fingerspitzen, dann wurde er von seinen Vorderleuten im Stich gelassen und musst den Ball von Gueye aus dem Tor tragen. Beim 0:2 setzte sich Gueye zu einfach gegen mehrere Gegenspieler durch.



"Wir kriegen das Gegentor viel zu einfach und zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Wir machen erneut einen Fehler im Spielaufbau und das wird in der Regionalliga, von einem Team wie RW Oberhausen eiskalt bestraft" haderte Lübbers mit den zu einfachen Fehlern

Der Lotte Übungsleiter reagierte mit einem Doppelwechsel brachte Heider und Brodersen für Sabah und Mensing neu ins Spiel. Heider ging in die Sturmspitze, Elezi ordnete sich seiner gewohnten Position zu und Fontein ersetzte Sabah in der Innenverteidigung. Die erhofften Impulse blieben aus, stattdessen verpasst Stoppelkamp mit einem Pfostenknaller die Entscheidung(63.).



1:2 durch Brodersen weckt neue Hoffnungen



Die Sportfreunde waren weiter bemüht, übten nun mehr Druck aus und kämpften um Zugriff im Mittelfeld. Ein langer Ball von Fontein öffnete Brodersen die Chance zum Anschluss, die er auch eiskalt versenkte frei vor Keeper Kratzsch(68.). Dann war noch Pech dabei. Thaqi nahm sich ein Herz und zog einfach aus der Ferne ab, ein Raunen ging durch das Stadion, aber es war nur die Querlatte, die er letztlich traf zum Ärger der Heimfans(70.)



Einwechslung von Ezekwem bringt Entscheidung



Mit der Einwechslung von Ezekwem für Berisha bewies Gästetrainer Sebastian Gunkel ein glückliches Händchen. Keine Minute auf dem Platz taucht der baumlange Stürmer frei vor Beckemeyer auf und schob flach zum 1:3 ein(73.). Den Schlusspunkt auf die Partie setzte Kesim nach starker Vorarbeit von Ezekwem in der 79. Spielminute.



Dementsprechend war die Freude bei Sebastian Gunkel nach Spielende auch sehr hoch:



"Meine Jungs haben bei Temperaturen um die 30 Grad eine unfassbare Leistung auf dem Spielfeld abgerufen. Es war ein überragendes Spiel, in der meine Mannschaft viele Chancen heraus gespielt hat. Es macht mir unfassbar viel Freude momentan mit der Mannschaft zu arbeiten. Wir haben es erneut geschafft vier Tore zu erzielen."



Weiter nimmt er auch die Fans mit ins Boot

" Was wir zusammen momentan leisten, die Fans die mächtig Gas geben und der Einsatz meiner Mannschaft auf dem Feld, das formt sich immer mehr zu einer Einheit" lobt der Chefcoach den Support der treuen Anhänger



Getrübt war die Stimmung dagegen bei Lotte Trainer Lübbers: