RWO löst Vertrag mit Tanju Öztürk einvernehmlich auf

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWO: „Vor dieser Saison ist die sportliche Entscheidung getroffen worden, zukünftig auf andere Spieler zu setzen. Ich ziehe den Hut davor, wie Tanju mit dieser für ihn sicherlich nicht einfachen Situation umgegangen ist. Wir standen die ganze Zeit über in engem Kontakt miteinander. Tanju hat uns mit seiner ganzen Erfahrung und seinem Netzwerk in einigen sportlichen Themen beratend zur Seite gestanden.

Beispielhaft sei hier seine wertvolle Mithilfe bei der Rückholaktion von Timur Kesim genannt. Tanju hat als Spieler viel für RWO geleistet. Jetzt gehen wir in der Beziehung 'Verein-Spieler' nun auch offiziell getrennte Wege. Tanju ist dabei, seine Karriere nach der Karriere zu planen. Er wird dem Fußball sicherlich erhalten bleiben und wir werden sehen, ob und wie wir einen Weg finden können, auch zukünftig zusammenzuarbeiten.

Für seine private und auch berufliche Zukunft wünschen wir ihm viel Glück und Erfolg.“ Tanju Öztürk: „Natürlich war ich im Sommer zunächst einmal etwas enttäuscht über die sportliche Entscheidung. Im Nachgang aber hat es viele gute Gespräche mit RWO gegeben. Ich hege keinerlei Groll gegen die Verantwortlichen. Ganz im Gegenteil war der Austausch immer fair, transparent und respektvoll. Insbesondere bei Sportvorstand Klaus-Werner Conrad möchte ich mich für den jahrelangen Rückhalt bedanken. Gemeinsam haben wir nun einen guten Weg gefunden. Ich bleibe dem Verein weiterhin eng verbunden und drücke alle Daumen für eine möglichst erfolgreiche Rückrunde.“ Der 36-jährige Tanju Öztürk kann in seiner langen und erfolgreichen Spielerkarriere auf 29 Zweit-, 76 Dritt- und auf 223 Regionalliga-Einsätze sowie auf drei Einsätze im DFB-Pokal zurückblicken. Als Spieler ist er für den MSV Duisburg, Schalke 04, Hansa Rostock, KFC Uerdingen und auch 147 mal für RWO aufgelaufen.

