RWO kann WSV-Krise verschärfen, Fortuna Köln vor Pflichtaufgabe

Es könnte noch einmal eng im Meisterschaftskampf werden. Der zuletzt gelegentlich wacklige Spitzenreiter Fortuna Köln darf sich fast keine weiteren Ausrutscher erlauben. Gegner SC Wiedenbrück steht zwar derzeit am Tabellenende, könnte mit ein paar Punkten und reichlich Schützenhilfe noch auf den Klassenerhalt hoffen. RW Oberhausen wird dem Schlusslicht sicher die Daumen drücken. Die Kleeblätter müssen ihrerseits die Hausaufgaben gegen den kriselnden Niederrhein-Rivalen Wuppertaler SV erledigen. Die SSVg Velbert könnte in dem Fall den derzeit ersten Nicht-Abstiegsplatz zementieren. Zu Hause empfängt die Elf von Bogdan Komorowski den 1. FC Köln II.
32. Spieltag
02.05.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
02.05.26 1. FC Köln II - SV Rödinghausen
02.05.26 SC Wiedenbrück - SSVg Velbert
02.05.26 Sportfreunde Siegen - Bonner SC
02.05.26 VfL Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II
02.05.26 Wuppertaler SV - FC Gütersloh
02.05.26 VfL Bochum II - RW Oberhausen
03.05.26 SC Paderborn 07 II - SC Fortuna Köln
03.05.26 FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II
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