RWO-Coach Sebastian Gunkel ist begeistert vom Lauf seines Teams

Auf einmal sind die Spitzenplätze wieder in greifbarerer Nähe. Nach zuletzt drei Siegen in Folge steht der SC Rot-Weiß Oberhausen auf Platz fünf nur drei Zähler hinter Tabellenführer Fortuna Köln. RWO-Cheftrainer Sebastian Gunkel gab sich ob der starken Auftritte seiner Schützlinge verständlicherweise euphorisch.

Gunkel sieht auch Verbesserungspotenzial

Schon früh ging RWO durch Diamant Berisha (11.) in Führung, doch Lotte hatte zumindest im ersten Durchgang auch noch Aktien zum Ausgang des Spielgeschehens: "In der ersten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch, wo uns Kevin Kratzsch zunächst gut im Spiel hält. Insgesamt sind die Abstände in den Mannschaftsteilen auch heute viel zu groß gewesen. Daran müssen wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall arbeiten", sagte Gunkel gegenüber der WAZ.