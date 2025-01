RWO baut mit Günter Abel neue Reserve auf: Geht es hoch hinaus?

Nach dem Rückzug im Winter wird hinter den Kulissen bereits fleißig an einem Neuaufbau gearbeitet, der die Mannschaft zukunftsorientiert aufstellen soll. Dabei steht nun der erste wichtige Eckpfeiler: Als Trainer konnte Günter Abel für das Projekt gewonnen werden, der sich in seiner Laufbahn zwischen 1987-1988 und 1991-1997 die Schuhe für RWO schnürte und dabei als Profi insgesamt über 200 Spiele absolvierte. Neben seiner aktiven Zeit bei den Kleeblättern war er zwischen 2006 und 2008 bereits als Trainer bei der zweiten Mannschaft tätig.

_______

Günter Abel war zuletzt Trainer des SC Düsseldorf-West in der Bezirksliga, zuvor mehrere Jahre beim FSV Vohwinkel Wuppertal. Zwischen 2008 und 2018 prägte er eine Ära beim VfB Homberg, der Ex-Profi hat schon in diversen Klassen am Niederrhein trainiert. Doch wohin soll die Reise der neuen RWO-Mannschaft gehen? Die Zweitvertretung peilt den Mehr-Aufstieg an und möchte mindestens in die Landesliga. Die neue Reserve soll U19-Spieler an den Verein binden und an den Seniorenfußball heranführen.

_______

Interessierte Spieler können sich bei RWO melden