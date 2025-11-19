RWO Alzey punktet mit begeisternden Bildern aus der Jugend

Benedikt Plass-Fleßenkemper geht im Engagement bei RWO Alzey auf: Als Trainer der erfolgreichen U19 (Bild) und als Social-Media-Bote für die florierende Jugendarbeit am Wartberg. Foto: Marc Braner / pakalski-press

Alzey. Kein Verein, so scheint es, ist in den sozialen Medien präsenter als die SG RWO Alzey/TV Lonsheim. Kaum ein Tag, an dem keine Bilder von dem Sportverein über Tiktok, Instagram oder Facebook in die Welt gehen. Mal sind es tanzende Kinder, die ihren Sieg feiern. Mal Tabellen, die über den Stand einer der vielen Jugendmannschaften informieren. Und mal sind es Schnappschüsse aus dem Wartbergstadion, die alle eine zentrale Botschaft haben: RWO Alzey lebt!

U19-Trainer ein engagierter Medienprofi

Der Botschafter dieser Nachrichten ist Benedikt Plass-Fleßenkämper, Journalist und Medienprofi. Ursprünglich war der Weinheimer als U19-Trainer zu RWO Alzey gekommen. Schnell aber erkannte der 48-Jährige, dass es bei dem Verein an der Öffentlichkeitsarbeit haperte. Und weil er bei dem im Umbruch befindlichen Klub etwas bewegen wollte, zückte er übers Sportliche raus sein Smartphone, schoss Fotos und flutete das Internet. „Im Durchschnitt beschäftigt mich das zwei Stunden am Tag“, erzählt der Enthusiast. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Über die digitalen Medien hat RWO Alzey innerhalb kürzester Zeit eine immense „Reichweite erreicht, die sich nun auf hohem Niveau eingependelt hat“, schildert Plass-Fleßenkemper. Das Netzwerk ist riesig geworden. Eltern nehmen die Nachrichten wahr, Kinder registrieren sie - Vereinsmitglieder freuen sich über die kreative Präsentation ihres Klubs, Fremde werden neugierig. Markenpflege nennt der Profi diese Kommunikation, die sich in einem positiven Image in der Stadt niederschlägt. Und der Jugendabteilung zunehmend neue Kinder beschert.