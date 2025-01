RW Oberhausen: Torhüter bleibt und Derby-Tickets

Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson

Vollzahler 63 EUR

Tickets für das Derby in Duisburg sichern

Zusätzlich sind beim Heimspiel gegen den Wuppertaler SV am Freitag noch restliche Tickets für das Derby gegen den MSV Duisburg am Freitag, 31. Januar verfügbar. Die Sitzplätze für das Duell in der schauinslandreisen- Arena waren bereits nach wenigen Stunden restlos ausverkauft. Allerdings sind für das Derby in Duisburg noch rund 600 Stehplatz-Tickets vorhanden. Diese sind sowohl am Donnerstag, 23. Januar, von 14-18 Uhr im RWO- Fanshop, als auch am Spieltag gegen den WSV verfügbar. Die Tickets werden dabei regulär im RWO-Fanshop und an einem mobilen Fanshop-Stand hinter der Revierkraft-Tribüne angeboten.

Vorverkaufstermin Pokalhalbfinale

Darüber hinaus steht der Termin für den Vorverkauf für das Pokal- Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen fest. Der Vorverkauf startet unmittelbar nach dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte am Samstag, 08. Februar. Ab 16 Uhr gibt es exklusiv für Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber die Möglichkeit sich Tickets für die Partie zu sichern.

Nach Abschluss des Verkaufs im Stadion wird am Samstagabend der freie Online-Verkauf freigeschaltet. Ab Montag, 10. Februar, sind die Tickets in allen Vorverkaufsstellen verfügbar. Der RWO-Fanshop öffnet in der Woche gewohnt am Montag, 10. Februar, und Donnerstag, 13. Februar, von 14-18 Uhr.