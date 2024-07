Ruwen Werthmüller verstärkt den Regionalligisten SV Babelsberg 03

Ruwen Werthmüller begann seine fußballerische Karriere in der Jugend von Hertha BSC. In der U15 Regionalliga Nordost sammelte er erste Erfahrungen. Danach spielte er in der U17 Bundesliga Nord/Nordost, wo er in der Saison 2016/17 in fünf Spielen zwei Tore erzielte und in der darauffolgenden Saison 2017/18 in 15 Spielen 14 Tore schoss. In der A-Junioren Bundesliga setzte er seine erfolgreiche Laufbahn fort, indem er in der Saison 2018/19 in 26 Spielen elf Tore erzielte und in der Saison 2019/20 in 14 Spielen achtmal traf.

Nach seinen beeindruckenden Leistungen in den Juniorenligen schaffte Werthmüller den Sprung in die zweite Mannschaft von Hertha BSC. In der Regionalliga Nordost kam er in der Saison 2020/21 in elf Spielen auf drei Tore und einen Assist. In der Saison 2021/22 absolvierte er 16 Spiele und bereitete zwei Tore vor. In der folgenden Saison 2022/23 bestritt er drei Spiele. In der Saison 2023/24 kam er in 15 Spielen auf vier Tore.

Erste Eindrücke beim Testspiel

Beim Testspiel am vergangenen Mittwoch gegen seinen Ex-Klub Hertha BSC stand der 1,79 Meter große Mittelstürmer bereits für den SV Babelsberg 03 auf dem Platz. Werthmüller wird mit seiner Torgefährlichkeit und seiner Erfahrung eine wichtige Rolle in der Offensive des Teams einnehmen. Ruwen Werthmüller kommt aus der U23 von Hertha BSC, wo er den Großteil seiner Jugend durchlaufen und auch mit dem Neuzugang Maurice Covic zusammen gespielt hat. Insgesamt hat der 23-Jährige Berliner bereits über 46 Regionalliga Nordost-Partien absolviert, in denen er auf sieben Treffer und vier Assists kommt. Zuvor hat der Rechtsfuß unter anderem in der A-Junioren Bundesliga gespielt.