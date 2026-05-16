Rumpftruppe liefert ab: Heeslingen II gewinnt klar mit 3:0

– Foto: Birte Meyer

Mit einem 3:0-Sieg erledigte der HSC II die Pflichtaufgabe in der Bezirksliga beim bereits als Absteiger feststehenden SV Aschwarden souverän – und das, obwohl die Heeslinger nur mit einem kleinen Kader zum Auswärtsspiel anreisen mussten.

Die Rollen waren am drittletzten Bezirksliga-Spieltag klar verteilt: Gastgeber SV Aschwarden stand schon vor dem Spiel als Absteiger fest, während der Heeslinger SC II noch geringe Chancen auf Platz zwei hinter Meister Hülsen hatte.

Die Heeslinger reisten etwas ersatzgeschwächt nach Aschwarden. Das machte sich jedoch in der Startelf nicht bemerkbar, denn es stand eine Mannschaft auf dem Platz, die auch bei voller Kaderstärke nicht unwahrscheinlich gewesen wäre. Lediglich die Bank war etwas spärlich besetzt, sodass auch Trainer Robin Cordes auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt war.

Auf dem Platz war davon jedoch nichts zu merken. Die Gäste übernahmen direkt nach dem Anpfiff die Kontrolle, doch trotz guter Gelegenheiten wollte zunächst kein Treffer für den HSC II fallen.

Daniel Holsten trifft zum 1:0 für den Heeslinger SC



In der 20. Minute hatte Marco Sobolewski eine Riesenchance, und genau zehn Minuten später schoss Daniel Holsten den Ball knapp am langen Pfosten vorbei. In der 32. Minute machte es Holsten besser: Nach einem Steckpass von Nico Finke blieb er frei vor SV-Keeper Jannis Zinke cool und schob den Ball flach rechts unten ein.

Mit dem Halbzeitpfiff fiel dann auch noch das 0:2 durch Marco Sobolewski. Holsten setzte sich über die linke Seite durch, legte den Ball quer, und Sobolewski musste aus zwei Metern nur noch den Fuß hinhalten.

Aschwarden kam im gesamten Spiel nur zu Halbchancen. „Wenn überhaupt, wurde es über Jasper Rippe oder Nick Stellmann gefährlich“, befand HSC-Coach Cordes. Seine Mannschaft machte im zweiten Durchgang dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatte.

Trainer Cordes: „Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden“



Das Tor zum 0:3-Endstand fiel bereits in der 57. Minute: Enis Busch verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem zuvor Daniel Holsten – der damit an allen drei Treffern beteiligt war – gefoult worden war.

Im Anschluss hatten die Heeslinger noch mehrere Möglichkeiten, das Ergebnis weiter auszubauen. In der 87. Minute brachte sich Cordes schließlich selbst ins Spiel, nachdem die drei anderen Ersatzspieler bereits eingewechselt worden waren und verletzungsbedingt noch einmal gewechselt werden musste.

„Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden“, erklärte Cordes direkt nach seinem Kurzeinsatz. „Wir hatten das Spiel über 90 Minuten unter Kontrolle, obwohl die Vorzeichen mit dem kleinen Kader nicht ideal waren. Unterm Strich: Pflichtsieg – Aufgabe erfüllt und Haken dran.“