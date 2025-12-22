Ruhstorf: Sudol macht weiter - Heißenhuber nur mehr Spieler

Der SC Ruhstorf stellt früh die Weichen für die kommende Saison. Patrick Sudol , der im vergangenen Sommer vom Kreisligisten SC Aufhausen zu den "Grünen" gewechselt war, wird auch in der kommenden Saison spielender Chefanweiser des Sportclubs bleiben, der in der A-Klasse Landau auf den fünften Rang platziert ist.

"Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen des SCR. Nach einer gelungenen Vorbereitung verlief der Saisonstart für alle Beteiligten nicht unbedingt erfreulich. Gewisse Veränderungen benötigen einfach ein wenig Zeit, bis diese funktionieren. Umso erfreulicher für mich ist es, meine Ideen über die nächste Saison hinaus umsetzen zu dürfen, da ich mich im Verein sehr wohl fühle und grundsätzlich ein Freund von Kontinuität bin. Besonders interessant wird die Integrierung der vielen Jugendspieler in der nächsten Saison. Da sind ein paar Rohdiamanten dabei. Zunächst gilt es allerdings die aktuelle Punkteserie im neuen Jahr fortzusetzen. Dafür müssen wir in der Vorbereitung einiges Investieren, damit uns nicht wieder frühzeitig die Puste ausgeht", gibt der langjährige Landesliga-Kicker zu Protokoll.





Vorstand Sport Manuel Hochhäusl zeigt sich sehr erfreut über die Verlängerung Sudols: "Für mich persönlich war eine frühzeitige Klarheit bei der Position des Trainers sehr wichtig. Im Verein stehen Ende März Neuwahlen an, ich werde hier für die Vorstandschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Mein Ziel war und ist es die Mannschaft in bestmöglichen Zustand zu übergeben, hierbei ist eine geklärte Trainerposition essenziell. Mit Patrick haben wir im vergangenen Sommer einen Spielertrainer verpflichten können, der unsere vielen jungen Spieler mit seiner enormen Erfahrung und seiner spielerischen Klasse weiter führen und fördern wird. Für uns stand nie zur Debatte ob wir verlängern wollen oder nicht. Bereits im September, wo wir sportlich den Erwartungen noch ein wenig zurücklagen, suchten wir das Gespräch mit Patrick und teilten ihm unsere Absicht der Vertragsverlängerung mit. Umso Erfreulicher ist es, dass diese absolut reibungslos von statten ging. Ein Zeichen des Vertrauens und des Respekts beiderseits."





