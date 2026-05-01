Rückzug mit Ansage: FC Pesch zieht die Reißleine Der Mittelrheinligist beendet den Spielbetrieb – und wählt bewusst den Zeitpunkt von red · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schneiders

Es ist ein leiser Abschied, keiner mit Knall, sondern einer, der sich über Wochen angekündigt hat. Als beim Training zuletzt nur noch neun Spieler auf dem Platz standen, war das Bild sinnbildlich für eine Lage, die sich nicht mehr kaschieren ließ. Nun hat der FC Pesch 1956 die Konsequenzen gezogen und seine erste Mannschaft aus der Mittelrheinliga zurückgezogen – mit Wirkung zum 01. Mai 2026.

Der Zeitpunkt ist dabei alles andere als zufällig gewählt. Der Verein wartete bewusst bis zum Stichtag, um die laufende Tabelle nicht zu verfälschen. Eine Entscheidung, die im Ligabetrieb als Zeichen von Fairness gelesen werden darf. „Das sind wir den Mannschaften schuldig“, heißt es aus dem Vorstand – ein Satz, der in seiner Nüchternheit die Tragweite der Lage nur erahnen lässt. Dabei hatte sich die Situation längst zugespitzt. Bereits in der Vorwoche war die Mannschaft nicht mehr angetreten, zu groß war der personelle Aderlass. Parallel unterstützten Spieler die zweite Mannschaft im Abstiegskampf der Kreisliga A – ein Kraftakt, der letztlich nicht mehr aufzufangen war. Die Zahlen der Tabelle unterstreichen das sportliche Dilemma: Rang sechzehn, lediglich acht Punkte aus vierundzwanzig Spielen, ein Torverhältnis von 26:100.

Zwischen Verantwortung und Neuanfang Die Entscheidung sei „alles andere als leichtgefallen“, betont der Verein. Und doch wirkt sie folgerichtig. Nicht ein einzelnes Ereignis habe den Ausschlag gegeben, sondern die Summe der vergangenen Wochen und Monate. Eine Entwicklung, die schließlich zu der Erkenntnis führte, dass die Voraussetzungen für einen geordneten Spielbetrieb nicht mehr gegeben sind.