Rückzug in Kleve-Geldern: Ein Absteiger steht fest

Zum Wochenstart steht der zweite Absteiger im Fußballkreis Kleve-Geldern fest, denn nach Rot-Weiß Geldern hat eine weitere Mannschaft mit sofortiger Wirkung zurückgezogen. Rheinwacht Erfgen verabschiedet sich aus der Kreisliga B, Gruppe 1.
Sportlich lief es für das bisherige Schlusslicht ohnehin nicht rund, am Wochenende gab es sogar einen Nichtantritt bei Germania Wemb. Die Partie war zunächst mit 2:0 für den Tabellendritten gewertet worden, doch weil Rheinwacht Erfgen zurückgezogen hat, werden alle Punkte von und gegen den Absteiger abgezogen und annulliert. Entsprechend hat sich die Tabelle ein wenig verändert, wenngleich die SG Kessel/Ho-Ha vor dem SV Bedburg-Hau Tabellenführer bleibt.
Spannend für die Spieler ist nun außerdem der Umstand, dass alle Akteure mit sofortiger Wirkung den Verein wechseln und woanders kicken dürfen. Das liegt am besonderen Umstand, dass Rheinwacht über keine weitere Senioren-Mannschaft verfügt (WDFV-Spielordnung, Paragraph 22, Absatz 8).
22. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr BV DJK Kellen II - SG Kessel / Ho-Ha
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - SV Grieth
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SuS Kalkar - Germania Wemb
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Concordia Goch - Siegfried Materborn II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr BV DJK Kellen - TSV Weeze II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Kranenburg - SG Keeken / Schanz
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Bedburg-Hau - DJK Grün-Weiß Appeldorn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen zg. - SV Rindern II
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze II - Viktoria Winnekendonk II
Sa., 11.04.26 16:00 Uhr Germania Wemb - Concordia Goch
So., 12.04.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - BV DJK Kellen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Rheinwacht Erfgen zg.
So., 12.04.26 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - BV DJK Kellen II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Bedburg-Hau
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Grieth - TuS Kranenburg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Rindern II - SuS Kalkar
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