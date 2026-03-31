 2026-03-31T09:06:59.496Z

Allgemeines

Rückzug in Kleve-Geldern: Ein Absteiger steht fest

In der Kreisliga B Kleve-Geldern gibt es den zweiten Rückzug der Saison - und damit auch den zweiten Absteiger. Wer auf Rot-Weiß Geldern folgt.

von André Nückel · Heute, 11:23 Uhr · 0 Leser
Für Erfgen geht es nicht weiter.
Für Erfgen geht es nicht weiter. – Foto: Nils Nellissen

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Zum Wochenstart steht der zweite Absteiger im Fußballkreis Kleve-Geldern fest, denn nach Rot-Weiß Geldern hat eine weitere Mannschaft mit sofortiger Wirkung zurückgezogen. Rheinwacht Erfgen verabschiedet sich aus der Kreisliga B, Gruppe 1.

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Sportlich lief es für das bisherige Schlusslicht ohnehin nicht rund, am Wochenende gab es sogar einen Nichtantritt bei Germania Wemb. Die Partie war zunächst mit 2:0 für den Tabellendritten gewertet worden, doch weil Rheinwacht Erfgen zurückgezogen hat, werden alle Punkte von und gegen den Absteiger abgezogen und annulliert. Entsprechend hat sich die Tabelle ein wenig verändert, wenngleich die SG Kessel/Ho-Ha vor dem SV Bedburg-Hau Tabellenführer bleibt.

>>> Zur Tabelle der Kreisliga B1 Kleve-Geldern

Spannend für die Spieler ist nun außerdem der Umstand, dass alle Akteure mit sofortiger Wirkung den Verein wechseln und woanders kicken dürfen. Das liegt am besonderen Umstand, dass Rheinwacht über keine weitere Senioren-Mannschaft verfügt (WDFV-Spielordnung, Paragraph 22, Absatz 8).

So geht es in der Liga ohne Erfgen weiter

22. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr BV DJK Kellen II - SG Kessel / Ho-Ha
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - SV Grieth
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SuS Kalkar - Germania Wemb
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Concordia Goch - Siegfried Materborn II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr BV DJK Kellen - TSV Weeze II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Kranenburg - SG Keeken / Schanz
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Bedburg-Hau - DJK Grün-Weiß Appeldorn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen zg. - SV Rindern II

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze II - Viktoria Winnekendonk II
Sa., 11.04.26 16:00 Uhr Germania Wemb - Concordia Goch
So., 12.04.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - BV DJK Kellen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Rheinwacht Erfgen zg.
So., 12.04.26 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - BV DJK Kellen II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Bedburg-Hau
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Grieth - TuS Kranenburg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Rindern II - SuS Kalkar

24. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SV Grieth - TSV Weeze II
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen zg. - DJK Grün-Weiß Appeldorn
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Concordia Goch - SV Rindern II
Sa., 18.04.26 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - SG Keeken / Schanz
So., 19.04.26 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - Siegfried Materborn II
So., 19.04.26 15:00 Uhr BV DJK Kellen - Germania Wemb
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - TuS Kranenburg
So., 19.04.26 15:00 Uhr SuS Kalkar - SG Kessel / Ho-Ha

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