Rückzug in Kleve-Geldern: Ein Absteiger steht fest

Für Erfgen geht es nicht weiter. – Foto: Nils Nellissen

Zum Wochenstart steht der zweite Absteiger im Fußballkreis Kleve-Geldern fest, denn nach Rot-Weiß Geldern hat eine weitere Mannschaft mit sofortiger Wirkung zurückgezogen. Rheinwacht Erfgen verabschiedet sich aus der Kreisliga B, Gruppe 1.

Sportlich lief es für das bisherige Schlusslicht ohnehin nicht rund, am Wochenende gab es sogar einen Nichtantritt bei Germania Wemb. Die Partie war zunächst mit 2:0 für den Tabellendritten gewertet worden, doch weil Rheinwacht Erfgen zurückgezogen hat, werden alle Punkte von und gegen den Absteiger abgezogen und annulliert. Entsprechend hat sich die Tabelle ein wenig verändert, wenngleich die SG Kessel/Ho-Ha vor dem SV Bedburg-Hau Tabellenführer bleibt.

Spannend für die Spieler ist nun außerdem der Umstand, dass alle Akteure mit sofortiger Wirkung den Verein wechseln und woanders kicken dürfen. Das liegt am besonderen Umstand, dass Rheinwacht über keine weitere Senioren-Mannschaft verfügt (WDFV-Spielordnung, Paragraph 22, Absatz 8).