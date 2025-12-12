Rückschlag beim FC Bayern: Regionalliga-Duo fehlt für Monate

Deutscher U-Nationalspieler und Stammspieler in der Regionalliga Bayern: Tim Binder vom FC Bayern. – Foto: Imago/sportworld

Zwei Talente, zwei Verletzungen: Der FC Bayern muss längerfristig auf zwei vielversprechende Nachwuchsspieler verzichten.

München – Noch vor wenigen Wochen standen die Bayern-Talente Leon Klanac und Tim Binder regelmäßig auf den Trainingsplätzen der großen Stars, schnupperten Profi-Luft und sammelten somit wichtige Erfahrungen im Kreise von Vincent Kompanys Team. Nun zwingt sie ein doppelter Rückschlag zu einer längeren Pause. Laut Klubangaben haben sich beide verletzt und fallen dadurch gleich „mehrere Monate“ aus, wie der deutsche Rekordmeister in einem Statement auf seiner offiziellen Vereinsseite verkündete. Besonders bitter: Beide galten zuletzt als feste Größen in der U23, die ihren Rhythmus nun ohne zwei Leistungsträger finden muss.

Zwei Mega-Talente des FC Bayern fallen mehrere Monate aus Die Diagnose kommt für die Nachwuchskräfte zur Unzeit. Leon Klanac, der in dieser Saison bereits dreimal als Ersatztorwart im Profikader stand – jeweils einmal in der Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal – fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. Tim Binder, der in der Regionalliga mit starken Auftritten auf sich aufmerksam machte, laboriert an einer Verletzung am Fuß.