Rückschlag beim FC Bayern: Regionalliga-Duo fehlt für Monate

Zwei Talente, zwei Verletzungen: Der FC Bayern muss längerfristig auf zwei vielversprechende Nachwuchsspieler verzichten.
München – Noch vor wenigen Wochen standen die Bayern-Talente Leon Klanac und Tim Binder regelmäßig auf den Trainingsplätzen der großen Stars, schnupperten Profi-Luft und sammelten somit wichtige Erfahrungen im Kreise von Vincent Kompanys Team. Nun zwingt sie ein doppelter Rückschlag zu einer längeren Pause.
Laut Klubangaben haben sich beide verletzt und fallen dadurch gleich „mehrere Monate“ aus, wie der deutsche Rekordmeister in einem Statement auf seiner offiziellen Vereinsseite verkündete. Besonders bitter: Beide galten zuletzt als feste Größen in der U23, die ihren Rhythmus nun ohne zwei Leistungsträger finden muss.
Die Diagnose kommt für die Nachwuchskräfte zur Unzeit. Leon Klanac, der in dieser Saison bereits dreimal als Ersatztorwart im Profikader stand – jeweils einmal in der Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal – fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. Tim Binder, der in der Regionalliga mit starken Auftritten auf sich aufmerksam machte, laboriert an einer Verletzung am Fuß.
Für die beiden U19-Nationalspieler, die in dieser Saison zu den auffälligsten Spielern der Amateure gehörten, ist es ein bitterer Rückschlag. Gerade ihre jüngsten Leistungen unterstreichen, welches Potenzial in ihnen steckt: Binder absolvierte zwölf Regionalligaspiele und überzeugte zudem in der Youth League. Klanac hütete 13 Mal das Tor der Amateure und glänzte international unter anderem mit zwei gehaltenen Elfmetern gegen Paris.
Für die U23 beginnt am 20. Februar der Neustart nach der Winterpause – ein Heimspiel gegen den FC Augsburg II soll die Richtung für die Restrunde vorgeben. Trainer Holger Seitz muss dabei ohne zwei seiner wichtigsten Spieler planen. Beide hatten sich mit konstanten Leistungen als Stammkräfte etabliert. Im Umfeld des Teams hofft man dennoch auf eine Rückkehr im Laufe des Frühjahrs, sofern der Heilungsverlauf positiv verläuft. (kus)