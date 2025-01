Rückrunden Start des SSV Weilerswist II

KL C St. 1 Euskirchen

Da die Winterpause Langsam aber Sicher dem Ende zugeht planen auch Chefcoach Benny Hospelt sowie Co Trainer Sven Hospelt für die bevorstehende Rückrunde der Kreisliga C1 Kreis Euskirchen.

Die beiden Hospelt Brüder werden Ihr Team am Dienstag, den 04.02.2025 um 19:30 Uhr das erstemal zum offiziellen Training, und somit zum Start für die Vorbereitung zur Rückrunde bitten.

In der gesamten Vorbereitungszeit wird es zu 3 Testspielen kommen.

Das nächste Testspiel findet dann am Sonntag, den 23.02.25 um 12:30 Uhr statt, Gegner ist dann die SG Ülpenich - Nemmenich.

Und dann wird noch einmal getestet das dann am Sonntag 09.03.25 um 13:00 Uhr, Gegner ist dann D-H-O II.

Alle Testspiele finden im eigenen Sportzentrum an der Erft in Weilerswist statt.

Richtig Ernst wird es dann am Sonntag, den 16.03.25 beim Rückrunden Start vor heimischer Kulisse im Sportzentrum an der Erft, wo man dann um 13:00 Uhr die Gäste von Türk Gencligi empfängt.

Ein neues Gesicht wird das Team von Coach Hospelt nicht bekommen. Denn es wird zur Rückrunde weder Zugänge noch Abgänge geben.

Das Trainergespann um Benny & Sven Hospelt setzt auch in der Rückrunde auf altbewährtestes Spieler Potential.

Nimmt man die Hinrunde in der man 16 Punkte einspielte ( in der gesamten Vorsaison spielte man nur 17 Punkte ein ) und legt diese zu Grunde gibt es auch keinen Grund am Personal Groß etwas zu verändern.

Beide Trainer sind daher auch mit der Entwicklung der Mannschaft mehr als zufrieden. Sagen aber auch : ,, Man wisse darum das in der Mannschaft noch mehr Leistungspotential steckt, und das versucht man in der Rückrunde noch auf den Platz zubringen. " Denn gab es doch vorallem zum Ende der Hinrunde hin, die eine oder andere unnötige Niederlage. Wo neben dem noch nicht ganz ausgereitzten Leistungspotential auch das eine oder andere Quäntchen Glück fehlte. Wichtig ist aber das man bei den Niederlagen nicht wesentlich schlechter war als der Gegner.

So ist man mit der Hinrunde sehr zufrieden, hat doch die Leistung in den meisten Spielen gestimmt.

Das stimmt dann auch Benny & Sven Hospelt Zuversichtlich das man die Ziele die man sich für diese Saison gesetzt hat auch erreichen wird.

Mit folgendem Kader möchten die Trainer die Rückrunde in Angriff nehmen.

Tor:

Delgesh Othmann Haji, Timm Hegel - Steinwender, Benjamin Hospelt, Thomas Broszeit, Luca Gerber

Abwehr:

Lars Schwan, Kai Schwan, Haki Rexhepi, Patrick Leopold, Blendi Rexhepi, Alessandro Johnson, Albin Kryeziu, Lasse Hackenberg, Alexander Hamm, Matthias Grandl, Jan Groner, Nikolay Dimitrov, Vitali Fuchs, Thomas Ballmann, Metin Demir,

Mittelfeld:

Fatmir Rexhepi, Frederik Ziburske, Ricardo Melder, Adnan Rexhepi, Sven Hansen, Kevin Hofmann, Benjamin Gödderz, Florian Gürtler, Tillmann Faber, Mika Franz, Hinrik Blume, Alexander Brinster,

Angriff:

Benjamin Schrader, Luca Ferdinand Weber, Tim Meggers, Erionit Rexhepi, Sven Hospelt, Kuwan Khalil - Jijou,

Trainer: Benny Hospelt

Co Trainer: Sven Hospelt