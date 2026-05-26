Rückkehr zum Herzensclub: Alexander Sorge wieder bei Kickers Offenbach

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Der Regionalligist Kickers Offenbach vermeldet zur neuen Saison 2026/2027 mit Alexander Sorge eine emotionale und sportlich gewichtige Personalie für die Defensive. Der 1,94 Meter große Innenverteidiger, dessen Weg zuletzt über die Regionalliga Bayern führte, ist zurück. Der Verein freut sich darüber, mit ihm einen Mentalitätsspieler wieder in den eigenen Reihen zu wissen.

Es ist für den Defensivakteur die Rückkehr an eine bereits bestens vertraute Wirkungsstätte. Alexander Sorge kam das erste Mal im Jahr 2023 von Erzgebirge Aue zum Verein. In seiner ersten Phase in Offenbach absolvierte er insgesamt 49 Pflichtspiele. Dabei feierte er beachtliche Erfolge: In der Saison 2023/2024 gewann er mit der Mannschaft den Hessenpokal. In der darauffolgenden Spielzeit setzte er zudem ein emotionales Highlight, als er im DFB-Pokal-Spiel gegen Magdeburg den Treffer zur 1:0-Führung für die Kickers erzielte.

Martin Pieckenhagen lobt die Führungsqualitäten des Neuzugangs

Die sportliche Führung des OFC verspricht sich viel von der Rückkehr des erfahrenen Abwehrspielers, der sowohl auf als auch neben dem Platz vorangehen soll. In einer Pressemitteilung des Vereins äußert sich Martin Pieckenhagen wie folgt zu der Verpflichtung: "Mit Alexander Sorge verpflichten wir einen Spieler, der für Identifikation, Mentalität und Trainingsbereitschaft steht. Ein Spieler, der in seinen Jahren beim OFC eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat, sowohl auf als auch neben dem Platz. Mit Alex bekommen wir einen Spieler, der über reichhaltige Erfahrung aus den verschiedensten Ligen verfügt, eine exzellente Ausbildung hatte und uns auch als Führungspersönlichkeit helfen wird."

Voller Feuer und Dankbarkeit für die sportliche Heimat

Auch der Rückkehrer selbst blickt mit großer Emotionalität und Entschlossenheit auf seine bevorstehenden Aufgaben vor der gewohnten Kulisse und möchte gemeinsam mit den Verantwortlichen und Fans anpacken. In der Pressemitteilung des Vereins wird Alexander Sorge mit folgenden Worten zitiert: "Ich freue mich unfassbar zurückzukommen zu dem Verein, der meine sportliche Heimat geworden ist. Ich habe mich hier immer am wohlsten gefühlt. Ich bin unheimlich dankbar dafür und kann es kaum erwarten voller Vorfreude und Feuer die Sache anzugehen. Jetzt gilt es jeden Tag mehr als 100% zu geben, gemeinsam anzupacken und den OFC wieder in eine positivere Richtung zu lenken."