Rückkehr von Maximilian Schmidt zum Brandenburger SC Süd 05

Der Brandenburger SC Süd 05 begrüßt mit Maximilian Schmidt einen altbekannten Spieler in seinen Reihen. Der 27-jährige Abwehrspezialist, der zuletzt für den Ligarivalen 1. FC Frankfurt aktiv war, kehrt nach nur einem halben Jahr zurück. Der 1,86 Meter große Defensivspieler bringt Stabilität und Erfahrung mit und soll der Defensive des BSC in der Brandenburgliga neuen Halt geben.

Maximilian Schmidt kennt den Brandenburger SC Süd bestens. Bereits in der Saison 2023/24 absolvierte er 21 Spiele in der Brandenburgliga für den Verein und etablierte sich als verlässlicher Bestandteil der Defensive. Sein Wechsel zum 1. FC Frankfurt im Sommer 2024 brachte ihm allerdings nur eingeschränkte Einsatzzeiten. In der aktuellen Saison kam Schmidt auf sechs Einsätze in der Brandenburgliga und einen weiteren Kurzeinsatz in der Ostbrandenburgliga für die zweite Mannschaft des 1. FC Frankfurt.

Aktuelle Tabellensituation

Der BSC Süd überwintert in der Brandenburgliga auf dem achten Platz mit 20 Punkten aus 15 Spielen. Die Bilanz von sechs Siegen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen zeigt das Potenzial, aber auch die Defizite der Mannschaft. Mit einem dicht gestaffelten Mittelfeld – punktgleich mit dem Neunten, Werderaner FC Viktoria – hat der BSC Süd durchaus Chancen, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Gleichzeitig ist der Abstand zur Abstiegszone mit noch gering, weshalb die Mannschaft in der Rückrunde von Beginn an konzentriert auftreten muss.

Rückrundenstart gegen Lübben

Nach der Winterpause startet der BSC Süd am 1. März in die Rückrunde der Brandenburgliga. Im Heimspiel gegen Fortuna Babelsberg wartet ein Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, der aktuell Platz 13 belegt. Dieses Spiel wird ein erster Gradmesser sein, wie gut die Mannschaft in Form ist und wie effektiv die Rückkehr von Maximilian Schmidt die Defensive stärken kann.