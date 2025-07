Rückkehr als gestandener Kicker

Nun kehrt Chris Fritz drei Spielzeiten später zum 1. Suhler SV 06 zurück. Aus dem "Buben" von damals ist mittlerweile ein gestandener Fußballer geworden - nicht nur äußerlich. Der 22-Jährige will mithelfen den SSV in der Landesklasse zu etablieren.

Dabei wechselt Chris Fritz von einem Absteiger in die Landesklasse (VfL Meiningen 04) zu einem Aufsteiger in die gleiche Spielklasse. "Bei mir wird sich beruflich einiges verändern, und in dem Zusammenhang war klar, dass ich gewisse Prioritäten neu setzen muss. Großen Dank hier nochmal an den VfL Meiningen, welcher mich bei meiner beruflichen Zukunft extrem unterstützt hat–Gleichzeitig habe ich damals meinen Freunden in Suhl versprochen, dass wir auf jeden Fall noch einmal gemeinsam auf dem Platz stehen werden. Jetzt hat sich die Gelegenheit geboten, und ich freue mich riesig, an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren", sagt der Offensivspieler zu den Gründen seines Tapetenwechsels.

Die Verantwortlichen beim 1. Suhler SV 06 um den neuen Trainer Sven Stößel (wir berichteten) bekommen in jedem Fall einen gereiften Fußballer zurück aus Meiningen. Beim VfL schaffte Fritz den Aufstieg von der Landesklasse in die Thüringenliga und kam letzte Saison auf 22 Einsätze und zwei Tore in Thüringens höchster Spielklasse. Trotz Abstieg nimmt Chris dabei gute Erfahrungen mit: "Die letzte Saison war definitiv turbulent – mit vielen Höhen und Tiefen. Besonders in der Thüringenliga wurde deutlich, wie hoch das Tempo ist und wie körperbetont dort gespielt wird. Fehler werden eiskalt bestraft, und wenn du in einem Spiel mal keine 110 Prozent gibst, bekommst du das sofort zu spüren. Auch wenn am Ende der Abstieg stand, war es für mich eine sehr spannende und lehrreiche Zeit, aus der ich sportlich und persönlich viel mitnehmen konnte."