Nach Lehrjahren zurück als Trainer

FuPa Thüringen: Hi Sven, wie kam es zum Wechsel nach Suhl? Warum hast du dich für den SSV entschieden?

Sven Stößel: Ich hatte seit März beim Suhler SV hospitiert für meinen Trainerschein und da schon die ein oder andere Trainingseinheit oder Spiel übernommen, wenn Markus Lauth beruflich oder privat verhindert war. Und so war natürlich der Kontakt mit dem Vorstand vorhanden und man hat sich über das ein oder andere ausgetauscht. Konkret wurde es dann erst Ende Mai Anfang Juni, nachdem klar war das ich ein anderes geplantes Engagement ablehnte. In den Gesprächen haben wir dann relativ schnell gematcht (ich kannte ja alle Beteiligten schon zig Jahre von meiner aktiven Spielerzeit beim SSV) und uns auf ein Jahr Zusammenarbeit geeinigt.

Was für Suhl sprach war der interessante Kader, dadurch das die A-Jugend fast komplett in den Herrenbereich hochgezogen wurde, sowie durch weitere Neuzugänge punktuell verstärkt wurde, bietet sich natürlich viele Möglichkeiten mit einem breit gefächerten Spielermaterial, mit dem es sich arbeiten lässt.

FuPa Thüringen: Welche Erfahrungen bringst du als Trainer mit?

Sven: Ich war von 2022 bis 2024 beim FC Coburg im Nachwuchsleistungszentrum tätig, ein Jahr Trainer bei der U23 und das zweite Jahr bei der U19. In der Zeit konnte ich viel lernen und für meine Entwicklung viel mitnehmen auf einem guten Niveau, besonders geprägt hat mich da Calle Schiebel (aktuell Cheftrainer der 1. Mannschaft). Die Strukturen, sei es bei der Trainingsarbeit oder Spielvorbereitung, waren schon sehr professionell und da hat man sich vieles abschauen können.