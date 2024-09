Ruderting kann sich Dult-Maß schmecken lassen - und mit SVF anstoßen

Thomas Jost (Trainer, Frauenbiburg): "Erste Halbzeit: Klare Dominanz von uns! Wir sind gut aufgetreten, haben nur sehr, sehr wenige Torchancen zugelassen. Bad Aibling war eigentlich nur durch weite Bälle gefährlich. Wir hingegen haben spielerische Lösungen gesucht - und hätten auch schon früher in Führung gehen können. Hätten wir zudem das 2:0 schneller nachgelegt, wäre das Spiel für uns ruhiger verlaufen. Nach der Pause hatten wir Glück, ehe wir doch das zweite Tor gemacht haben. Das hat uns aber eher gehemmt, als beflügelt. Kompliment auch an Bad Aibling: Sie haben das gut gemacht. Das 2:1 war deshalb verdient. Und dann die zweite Luft der Gäste. Es wurde ein Zitterpartie. Deshalb: Glücklich - ja. Aber auch verdient."

Michael Eder (Teammanager, Ruderting): "Ein verdienter Sieg gegen im Offensivbereich gefährliche Gäste. Nach dem 1:0-Führungstreffer haben wir es versäumt, den Sack vorzeitig zuzumachen. So hat der Gegner Morgenluft gewittert und uns vor der Halbzeit ein ums andere Mal in höchste Not gebracht. Mit dem Doppelschlag nach der Pause war die Partie schließlich zu unseren Gunsten entschieden und die Mädels können sich die Maß in der Dult nun besonders schmecken lassen."