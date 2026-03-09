Rudelbildung, Faustschlag und Bauchtritt: Kreisliga-Spiel eskaliert

In der Kreisliga B kam es am Wochenende im Fußballbezirk Enz/Murr erneut zu unschönen Szenen. Dabei gab es eine Rudelbildung und mehrere Faustschläge, wodurch eine Grenz klar überschritten wurde. Folgende Informationen teilt der Fußballbezirk Enz/Murr dazu mit:
