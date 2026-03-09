Rudelbildung, Faustschlag und Bauchtritt: Kreisliga-Spiel eskaliert

Verwerfliche Szenen in der Kreisliga B – Gewalt hat im Fußball keinen Platz!



Am vergangenen Wochenende kam es in einer Begegnung der Kreisliga B zu absolut inakzeptablen und schockierenden Vorfällen.





Nach einem Foulspiel eskalierte die Situation: Ein Spieler griff seinen Gegenspieler am Trikot, woraufhin es zu einer Rudelbildung kam. Statt deeskalierend einzuwirken, reagierten einige Spieler mit unverhohlener Gewalt.



Einer wurde mit einem heftigen Schlag ins Gesicht zu Boden gestreckt, der Schlichter erhielt eine blutige Lippe durch einen Faustschlag, und der am Boden liegende Spieler wurde mit voller Absicht, von einem anderen Spieler, in den Bauch getreten.





Solche Szenen sind nicht nur verwerflich, sondern stellen eine klare Grenzüberschreitung dar – sowohl sportlich als auch menschlich. Gewalt hat im Fußball nichts verloren! Wir verurteilen dieses Verhalten auf das Schärfste und hoffen, dass das Sportgericht konsequent durchgreift.



Wer sich nicht unter Kontrolle hat und auf dem Platz handgreiflich wird, sollte sich ernsthaft überlegen, ob Fußball die richtige Sportart für ihn ist.



Lasst uns gemeinsam für Fairplay und Respekt einstehen – gerade im Amateurfußball!