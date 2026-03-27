RTK-Pokal: SG Orlen nach Schreckmoment souverän im Finale

Die SG Orlen steht im Pokalfinale. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Rheingau-Taunus. Die SG Orlen steht im Finale des Kreispokals Rheingau-Taunus. Beim 4:0-Erfolg über den FV 08 Geisenheim wurde die SGO ihrer Favoritenrolle gerecht. "Ich bin stolz auf die Jungs. Manchmal reicht es halt nicht. Orlen war einfach richtig gut und ist verdient weiter", sagt der sportliche Leiter Peter Harteman nach der Partie. Mit der spielerisch hohen Klasse von Orlen habe man einfach nicht mithalten können.

Das Sportliche rückte an diesem Abend für einen Moment in den Hintergrund, als kurz vor der Halbzeit Geisenheims Emil Hecht und Orlens Marvin Menger bei einer Ecke mit den Köpfen aneinander schlugen und am Boden liegen blieben. Nach einer Behandlungspause konnten beide Spieler zwar eigenständig vom Platz gehen, klagten aber über Kopfschmerzen und wurden vorsichtshalber mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Geisenheim-Coach Raul Zia und Orlen-Trainer Robin Menger bleiben beide Spieler zur Beobachtung bis Samstag im Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt der Verletzungsunterbrechung lag Orlen bereits mit 2:0 durch die Tore von Jan Löber und Marlon Döring in Führung. Harteman und Orlen-Coach Robin Menger waren sich aber einig, hätte Nikolai Kolow in der vierten Minute seine Großchance genutzt und Geisenheim in Front gebracht, hätte es ein "ganz anderes Spiel" werden können. In der Anfangsphase habe Geisenheim sein Team mit ihrer "Mann-gegen-Mann-Verteidigung über den ganzen Platz" vor große Herausforderungen gestellt, sagte Menger. Doch während Geisenheim an diesem Abend kein Tor vergönnt war, legte die SG Orlen nach dem Seitenechsel nach. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Gianluca de Rinaldis auf 3:0. In der 70. Minute erzielte Jan Löber den 4:0-Endstand.

Nach dem Spiel waren alle Verantwortlichen voll des Lobes für ihren Gegner. "Geisenheim hat eine gute Zukunft vor sich, wenn sie so zusammenbleiben", sagte Menger. Harteman lobte ebenfalls den Gegner, der eine tolle Mannschaft mit einer riesigen spielerischen Klasse habe.

Im Endspiel, das an Christi Himmelfahrt in Seitzenhahn ausgetragen wird, bekommt es die SG Orlen (als Titelverteidiger) mit Kreisoberliga-Aufstiegskonkurrent TV Idstein zu tun, der sich am Mittwochabend in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen den SV Wallrabenstein durchgesetzt hatte.