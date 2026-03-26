RTK-Pokal: Idstein nach Elferkrimi im Finale Ersatzgeschwächter TVI kämpft sich ins Pokalfinale +++ Cortijo-Lange erzielt Dreierpack +++ Erdem Kadi wird kommende Saison neuer Co-Spielertrainer beim TVI von Marius Martinez · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der TV Idstein steht nach einem 8:6-Sieg im Elfmeterschießen über den SV Wallrabenstein im Pokalfinale. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Rheingau-Taunus. Die Vorzeichen auf ein Weiterkommen standen für den TV Idstein auf Grund einer langen Verletztenliste vor dem Pokalhalbfinale gegen Gruppenligist Wallrabenstein nicht gerade gut. Auch während dem Spiel schien der Fußballgott es nicht gut zu meinen mit dem TVI. Jonathan Korte und Torwart Fabian Vix mussten beide vorzeitig verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In deren Abwesenheit avancierte Luis Cortijo-Lange mit einem Dreierpack zum Matchwinner der Partie.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gestern, 20:00 Uhr TV Idstein Idstein SV Wallrabenstein Wallrabenst. 8 n.E. 6 Abpfiff Der SV Wallrabenstein erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits früh durch Ali Thamer Kamil mit 1:0 in Führung. Die frühe Druckphase des Gruppenligisten habe seine Mannschaft aber gut weggesteckt, sagte Idstein-Trainer Christian Freyer. Mit der Zeit habe sich sein Team "ins Spiel reingefressen" und die Partie noch vor der Halbzeit "nicht unverdient gedreht", sagte Freyer. Nach der Pause sei es dann ein Abnutzungskampf gewesen. Wallrabensteins Erdem Kadi glich zweimal zum 2:2 (53.) und zum 3:3 (90.+6) aus und rettete seine Mannschaft ins Elfmeterschießen. Dort waren Efe Kadi und der zur Halbzeit eingewechselte U19-Torwart Niklas Woelk die Protagonisten. Efe Kadi verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 8:6 und schoss seinen Bruder Erdem Kadi aus dem Pokal. In der kommenden Saison werden die Brüder für den selben Verein die Schuhe schnüren. Erdem Kadi wird als Co-Spielertrainer zum TVI wechseln.