RTK-Kreispokal: Kratz und Zelz als Matchwinner Neun Tore und späte Entscheidung beim Duell der Kreisoberliga-Rivalen Waldems und Niederseelbach +++ Bleidenstadt gewinnt mit 1:0 gegen den Gruppenligisten Walsdorf

Die Bleidenstadter überstanden die lange und anstrengende Druckphase des SV Walsdorf in der ersten Halbzeit gut und kamen in Hälfte zwei immer besser ins Spiel. In der 72. Minute erzielte Jonathan Zelz das goldene Tor und führte die Bleidenstadter auch zum Sieg. "Jonathan ist aktuell in bestechender Form", sagt Spielertrainer Mario Nogly. Nach einer guten Druckphase gewannen die Hausherren den Ball und spielten ihn auf direktem Weg auf die Außen. Marvin Alt passte ihn von der Grundlinie aus in den Rückraum, wo ihn Zelz dann souverän links unten einschob. Das Tor war jedoch nicht der einzige Grund für den Sieg. In Halbzeit eins hielt Torwart Balthasar Giess bei der ein oder anderen Walsdorfer Gelegenheit die Null fest. In der zweiten Halbzeit hatte der TSV mehr vom Spiel, erzielte das Tor und schockte damit die Gäste sichtlich. Walsdorf hatte viel Ballbesitz aber kam kaum noch zu gefährlichen Abschlüssen, während Bleidenstadt sich aufs Kontern fokussierte. Marvin Alt ließ noch eine 100-Prozentige liegen, was aber nichts am Ergebnis änderte. "Wir waren in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft und haben schlussendlich verdient gewonnen", sagt Betreuer Carsten Grosch. Eine gute Kollektivleistung der Gastgeber führte sie auch zum Sieg.

Im Viertelfinale trifft der TSV nun auf Ligakonkurrent RaMa - den der TSV vor einigen Wochen mit 7:0 deklassiert hatte.