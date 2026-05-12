RSV Praest und SV Brünen ragen heraus, Spellen & Haffen-Mehr dabei

Zwei Teams im Fokus. – Foto: Horst Zellmann

Der 31. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt hatte klare Siege, späte Entscheidungen und ein spektakuläres Remis zu bieten: DJK Rhede hielt gegen VfR Mehrhoog Kurs, VfB Rheingold Emmerich kam gegen TuS Haffen-Mehr nicht über ein 3:3 hinaus, TV Voerde setzte sich deutlich von FC Olympia Bocholt ab, und SV Biemenhorst II entschied das Duell bei SV Emmerich-Vrasselt kurz vor Schluss.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt

DJK Rhede hat seine Ausnahmestellung in der Kreisliga A Rees-Bocholt weiter untermauert und das Heimspiel gegen VfR Mehrhoog mit 2:0 gewonnen. Der Tabellenführer, der nun bei 86 Punkten aus 31 Spielen steht und nur eine Niederlage in der Bilanz hat, stellte bereits vor der Pause die Weichen. Ben Schücker brachte Rhede nach 28 Minuten mit 1:0 in Führung und sorgte damit für die Grundlage eines weiteren kontrollierten Erfolgs. Mehrhoog, als Tabellenfünfter weiterhin solide platziert, hielt das Spiel lange offen, musste in der Schlussphase aber den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Tobias Heinrichs traf zum 2:0 (81.) und machte den Heimsieg endgültig perfekt. Rhede bleibt damit klar vor VfB Rheingold Emmerich, das zwar ein Spiel weniger absolviert hat, aber weiterhin sieben Punkte Rückstand aufweist.

SV Brünen hat im Heimspiel gegen TuB Bocholt einen wichtigen 3:0-Erfolg gefeiert und damit im Tabellenkeller ein klares Zeichen gesetzt, ohne dass die Lage bereits vollständig entspannt wäre. Brünen ging früh in Führung, weil Luca Tom Terhardt nach zwölf Minuten das 1:0 erzielte. Gegen den Tabellenelften aus Bocholt blieb die Mannschaft auch nach dem Seitenwechsel effektiv: Lars Angenendt traf in der 49. Minute zum 2:0 und verschaffte den Gastgebern damit eine deutlich bessere Ausgangslage für die zweite Hälfte. Bocholt fand anschließend keinen Weg zurück in die Partie, ehe Neo Elisha Backhaus den Endstand markierte (88.). Brünen zieht mit nun 32 Punkten zumindest nach Punkten mit PSV Wesel II gleich und bleibt knapp vor Bislich. Für TuB Bocholt bedeutet die Niederlage, dass der Abstand auf die obere Tabellenhälfte weiter groß bleibt.

SC TuB Mussum 1926 hat beim SV Bislich einen Auswärtssieg eingefahren, der vor allem durch die Anfangsphase geprägt wurde. Beim 3:0 erwischte Mussum einen Start nach Maß, weil Mislem Mislemani die Partie praktisch sofort in die gewünschte Richtung lenkte. Erst traf er nach fünf Minuten zum 1:0, nur drei Minuten später legte er bereits das 2:0 nach. Für Bislich, das mit 31 Punkten weiter im unteren Tabellendrittel steht, war dieser frühe Doppelschlag ein schwerer Rückschlag, von dem sich die Gastgeber nicht mehr entscheidend erholten. Noch vor der Pause erhöhte Denis Gök zum Endstand (38.) und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Mussum festigt mit dem Sieg den achten Platz, steht nun bei 43 Punkten und verbessert zugleich seine Auswärtsbilanz in einer Saison, in der der Abstand nach unten durch den Dreier deutlich komfortabler wirkt.

TV Voerde hat gegen FC Olympia Bocholt einen deutlichen 6:1-Heimsieg gefeiert und sich im unteren Tabellenbereich weiter Luft verschafft. Altian Bajramovic eröffnete den Torreigen nach elf Minuten, ehe Timo Bohnes auf 2:0 erhöhte (22.). Kurz vor der Pause traf Phillip Rutkovski zum 3:0 (44.). Nach dem Seitenwechsel blieb Voerde konsequent: Bajramovic erzielte das 4:0 (47.), Rutkovski legte nur eine Minute später das 5:0 nach, und Bohnes machte mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll (60.). Olympia kam durch Jannes Eißing nur noch zum 1:6 (87.). Voerde kletterte auf 37 Punkte, während Olympia mit 14 Zählern am Tabellenende bleibt.

RSV Praest hat beim SC Grün-Weiß Vardingholt einen klaren 5:0-Auswärtssieg gefeiert und damit einen seltenen deutlichen Erfolg in einer schwierigen Saison eingefahren. Alan Zabek brachte Praest nach 24 Minuten mit 1:0 in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Alexander Blös auf 2:0. Nach der Pause übernahm Juri Wolff mit einem Doppelpack die Hauptrolle: Erst traf er zum 3:0 (48.), dann legte er in der 60. Minute das 4:0 nach. Lukas Verbücheln setzte in der 68. Minute den Schlusspunkt. Praest bleibt mit 23 Punkten auf Rang 16, verkürzte den Abstand auf Bislich aber deutlich. Vardingholt steht weiter bei 14 Punkten und hat nun 93 Gegentore kassiert.

GSV Viktoria Suderwick hat beim SV Krechting einen souveränen 3:0-Auswärtssieg gefeiert und den dritten Tabellenplatz gefestigt. Die Gäste legten früh vor, weil Tom Boland bereits nach 14 Minuten das 1:0 erzielte. Nur fünf Minuten später erhöhte Luca Balg auf 2:0 und verschaffte Suderwick damit eine komfortable Ausgangslage. Krechting, das mit 43 Punkten im Tabellenmittelfeld steht, fand danach nicht mehr entscheidend zurück in die Partie. In der zweiten Hälfte machte Nico Maurick den Erfolg endgültig klar und traf zum 3:0 (73.). Suderwick steht nun bei 74 Punkten und bleibt damit hinter Rhede und Emmerich die drittstärkste Mannschaft der Liga.

SV Spellen und PSV Wesel II haben sich 2:2 getrennt, wobei die Gäste zunächst deutlich im Vorteil lagen. Simon Harder brachte PSV nach 36 Minuten mit 1:0 in Führung, Maximilian Brunner erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (47.). Spellen antwortete allerdings schnell und verkürzte durch Luis Knipping auf 1:2 (53.). Nur sieben Minuten später war die Partie wieder offen, weil Max Hüser zum 2:2 traf (60.). In der Tabelle bleibt Spellen mit 43 Punkten im Mittelfeld, während PSV Wesel II durch den Punktgewinn auf 33 Zähler kommt und damit knapp vor Brünen sowie Bislich steht. Für PSV war es trotz verspielter Führung ein wichtiger Zähler im engen unteren Tabellendrittel.

VfB Rheingold Emmerich hat gegen TuS Haffen-Mehr einen 0:2-Rückstand gedreht, am Ende aber dennoch nur einen Punkt geholt. Leon-Carl Seegers brachte Haffen-Mehr per Foulelfmeter früh mit 1:0 in Führung (6.), ehe Jannis Schnelting kurz vor der Pause das 2:0 für die Gäste nachlegte (43.). Emmerich reagierte allerdings noch vor dem Seitenwechsel durch Marvin Müller, der auf 1:2 verkürzte (45.). Direkt nach der Pause traf Ramadan Sherifi zum 2:2 (46.), ehe Kai Krawanja die Partie mit dem 3:2 zunächst komplett drehte (50.). Haffen-Mehr fand aber noch einmal zurück: Seegers schnürte den Doppelpack und stellte in der 64. Minute den 3:3-Endstand her.

SV Biemenhorst II hat beim SV Emmerich-Vrasselt spät einen 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Maximilian Heckrath brachte die Gäste nach 16 Minuten mit 1:0 in Führung. Emmerich-Vrasselt blieb jedoch im Spiel und kam nach der Pause durch Marc Warthuysen zum 1:1-Ausgleich (50.). Lange deutete danach vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Nicolas Blaeker in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielte und Biemenhorst II in der 88. Minute zum 2:1 schoss. Damit rückte der Aufsteiger auf 49 Punkte vor und bleibt auf Rang sechs. Emmerich-Vrasselt steht nach 30 Spielen bei 48 Punkten und hat weiterhin eine Partie weniger absolviert als Biemenhorst II.

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - TuB Bocholt

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - FC Olympia Bocholt

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr PSV Wesel II - VfB Rheingold Emmerich

So., 17.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SV Bislich

So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TV Voerde

So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Emmerich-Vrasselt

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Krechting

So., 17.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - DJK Rhede

Do., 21.05.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Spellen



33. Spieltag

Do., 28.05.26 19:30 Uhr SV Spellen - SV Brünen

Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - TuS Haffen-Mehr

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TV Voerde

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SC Grün-Weiß Vardingholt

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - PSV Wesel II

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - RSV Praest

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - VfR Mehrhoog

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - GSV Viktoria Suderwick

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Biemenhorst II

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