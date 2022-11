RSV erkämpft wichtigen Dreier

Bei frostigen Temperaturen wollte man auf dem schwer bespielbaren Platz in der Arena am Waldeck die Niederlage der Vorwoche vergessen machen. Die erste Chance der Begegnung hatten die Gäste als man in der Defensive die Ordnung verlor und ein FC Stürmer frei vor Schuh auftauchte, doch diesen nicht überwinden konnte. In der Folgezeit entwickelte sich ein wahres Kampfspiel, indem die Gäste zwar mehr Spielanteile hatten, aber auch keine großen Akzente in der Offensive setzen konnten. Nach 12 Minuten hatte Wentzel eine gute Möglichkeit doch traf er den Ball nicht richtig und da sein Rückpass auf Lichtfuß auf dem unebenen Geläuf versprang schoss dieser leider über das Gehäuse. Vier Zeigerumdrehungen später wurde Schenker von Lichtfuß auf die Reise geschickt, behauptete sich im Duell mit seinem Gegenspieler, und sein Abschluss sprang vom Innenpfosten zur umjubelten Führung in die Maschen. Im weiteren Verlauf war es keine Begegnung für Fußball-Ästheten, Freunde des ehrlichen Fußballs bekamen aber Einsatz, Kampf und Leidenschaft von beiden Seiten präsentiert. In der 42. Minute hatten dann die Gäste die große Chance auf den Ausgleich, allerdings konnte man gerade noch auf der Linie klären. Eine Minute vor dem Pausenpfiff war es dann wieder Lichtfuß der Schenker herrlich bediente und dieser mit absoluten Willen das 2:0 erzielte. Im zweiten Spielabschnitt verteidigte unsere Mannschaft leidenschaftlich, gegen niemals aufgebende Gäste, die Führung. Zwar hatte Härtsfeld deutlich mehr Ballbesitz, wusste gegen die sicher stehende RSV Hintermannschaft kaum Lösungen zu finden. Einzig bei zwei Standardsituationen wurde es noch einmal brenzlig. In Minute 66 verfehlte ein FC Stürmer nach einer Freistossflanke das kurze Eck und in der Nachspielzeit touchierte ein direkter Freistoß die Oberkante der Latte. Da auch unser Team die sich bietenden Kontermöglichkeiten nicht sauber zu Ende spielte blieb es letztendlich beim hart erkämpften und eminent wichtigen 2:0 Heimsieg.

Schuh, Hasenmaier, Lay, S.Peichl, Gösele, Arslanovic, Saur, Lichtfuß (90.Staud),