RSV Eintracht 1949: "Wir wollen Spaß haben auf der Fahrt"

Obwohl die sportlichen Entscheidungen an der Tabellenspitze gefallen sind, zeigt sich Trainer Patrick Hinze, der gestern seinen Abschied zum Saisonende verkündet hat , weiterhin ehrgeizig. Mit 64 Punkten führt der RSV Eintracht 1949 die Tabelle vor dem SC Freital an und will diese Bilanz weiter ausbauen. Patrick Hinze betont gegenüber FuPa die Zielsetzung für die Reise nach Thüringen deutlich: „Wir fahren natürlich auch hin, um die letzten beiden Spiele zu gewinnen und den Rudolstadt-Triumph zu erringen.“ Dabei soll der Erfolgshunger mit einer positiven Atmosphäre kombiniert werden: „Wir wollen Spaß haben auf der Fahrt und vor allem auf der Rückfahrt. Dementsprechend gewinnen wir die letzten beiden Spiele und versuchen, das Maximum natürlich wieder rauszuholen.“

Der feststehende Titel ermöglicht es dem Trainerteam, die Belastung zu steuern und Spielern Einsatzzeiten zu geben, die zuletzt weniger zum Zuge kamen. Der Kader des Meisters ist breit aufgestellt und bietet laut Patrick Hinze Raum für Experimente: „Wir werden da sicherlich ein bisschen rotieren und den Jungs, die hinten dran waren, auch mal die Möglichkeit geben.“ Bis auf eine schmerzliche Ausnahme steht das gesamte Personal für dieses Vorhaben zur Verfügung. „Wir sind alle an Bord so weit und sehen dem positiv entgegen“, gibt sich der Coach des RSV Eintracht 1949 zuversichtlich.

Ein personeller Wermutstropfen für die Meisterelf

Ein wichtiger Akteur wird den Gang nach Rudolstadt jedoch nicht mit antreten können.Patrick Hinze erklärt die Situation: „Ansonsten müssen wir auf Till Plumpe verzichten, der seine fünfte Gelbe hat.“ Das Fehlen von Till Plumpe schmerzt besonders mit Blick auf das Hinspiel, in dem der Angreifer eine zentrale Rolle spielte. Dennoch ist die Stimmung im Lager der Stahnsdorfer ungetrübt.

Erinnerungen an eine dominante Hinrunde

Die Marschroute für das kommende Duell wird auch durch die Statistik des ersten Aufeinandertreffens gestützt. Im Hinspiel feierte der RSV Eintracht 1949 vor 70 Zuschauern einen deutlichen 5:0-Kantersieg gegen den FC Einheit Rudolstadt. Damals trugen sich Matthias Steinborn per Foulelfmeter, Till Plumpe mit einem Doppelpack, Lennard Wurster und Tom Fron in die Torschützenliste ein. Auch wenn sich die FC Einheit Rudolstadt aktuell im unteren Tabellendrittel auf Platz 12 befindet, wird der Meister alles daran setzen, eine ähnlich souveräne Leistung abzurufen und die „Ehrenrunde“ durch die Liga erfolgreich fortzusetzen.